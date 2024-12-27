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Trabzonspor, Şampiyonluk Hedefliyor

Trabzonspor, Şampiyonluk Hedefliyor
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Trabzonspor, Türkiye Basketbol Ligi'nde yaşadığı sıkıntılı başlangıcın ardından art arda kazandığı 9 maçla 2. sıraya yükseldi. Başantrenör Faruk Beşok, şampiyonluk hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde sezona iyi başlayamayan ancak daha sonra art arda 9 karşılaşmayı kazanarak ikinci sıraya kadar yükselen Trabzonspor, Süper Lig'e "şampiyonlukla" çıkmayı hedefliyor.

Ligde ilk 8 haftada 3 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak 17. sıraya gerileyen bordo-mavililer, daha sonraki 9 maçta galip gelerek Esenler Erokspor'un ardından 2'nciliğe yükselme başarısı gösterdi.

Trabzonspor Başantrenörü Faruk Beşok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin başında transfer yasağı nedeniyle kadrolarına kattıkları oyunculara lisans çıkaramadıklarını ve sıkıntılı bir dönem yaşadıklarını söyledi.

Transfer yasağının kalkması ve tecrübeli oyuncuların da kadroya katılmasıyla kaybedilen maçları telafi ettiklerini belirten Beşok, "Sıkıntılı süreci 1,5 ay kadar yaşadık ama iyi kadro olmamız, oyuncuların kısa sürede uyumu, bir de Mitchell Creek transferinin isabetiyle 9 galibiyeti üst üste aldık. Ritmi yakaladık. İlk devreyi de 2. sırada bitirdik, bu da bizim için ümit verici." dedi.

Hızlı ve tempolu basketbol oynamayı hedeflediklerini vurgulayan Beşok, "Oyuncuları sahada özgür bıraktığınızda amaçları zaten sayı atmak. Bu çerçevede hareket ediyoruz. Fazla sayı atmak ya da az sayı yemekten ziyade olaya maç maç bakıyoruz. Maçta belirlediğimiz hedefleri yerine getirebiliyorsak organizasyonu doğru anlamda ilerletebiliyorsak benim istediğim şeyler de bunlar." diye konuştu.

Zirvedeki rakiplerini yendiklerine de değinen Beşok, şöyle devam etti:

"Sezon başında 8 maçta aldığımız 5 mağlubiyet bizi birinci çıkma hedefinden uzaklaştırmıştı. 'Play-off'tan çıkalım' düşüncesi içerisindeydik ama 9 maçta aldığımız 9 galibiyet bizi tekrar yarışın içine soktu. İlk yarıda zirve mücadelesi veren hiçbir rakibimize kaybetmedik. Esenler Erok, Ankaragücü, Çayırova ve iLab maçlarını kazandık. İkinci yarıda bizle aynı hedefleri olan rakiplerimizi tekrar yenersek ve hatalarımızı yeniden yapmazsak bence lige çıkacak takımların en önünde biz geliyoruz."

"Kupada da her maçı kazanmak için oynayacağız"

Ocakta oynanacak kupada da şampiyonluk hedeflerinin olduğunu dile getiren Beşok, "Trabzonspor camiası her hedefte başarılı olmak zorunda." dedi.

Organizasyonda takımları zorlayacak sürece dikkati çeken Beşok, "Final oynayacaksa bir takım, 8 günde 4 maç yapmak zorunda. Birinci hedefimiz lig şampiyonluğu olduğu için kupada rotasyon yapmak zorundayız. Çünkü fiziksel anlamda sakatlık riski çok yüksek olur. Her maçı kazanmak için çıkacağız ama geniş rotasyonla oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bordo-mavili taraftarlara da çağrıda bulunan Beşok, şunları kaydetti:

"Sonuçta Trabzon taraftarı geçmiş yıllarda basketbola ilgi gösterdi ki bu salonun çoğunun maçta dolduğunu gördük. Geçmişte Trabzon'un Avrupa'da da bir finali var. Taraftar bu heyecanı yaşamayı seviyor. Bizim lige geç katılımımızdan kaynaklı, belki takımı da biz taraftara anlatamadık ama maç kazandıkça o ilgi her geçen gün artıyor. İnancım, ikinci yarıdaki her maçta bizi desteklemeye gelecekler. Bu takıma inansınlar, bu takımın en büyük hedefi şampiyonluk."

Gordon: "Amacımız direkt üst lige çıkmak"

Trabzonspor'un oyun kurucusu Jitaurious Tykyvion Gordon da takım olarak ilk maçları şansız kaybettiklerini söyledi.

Üstüne koyarak yola devam ettiklerini anlatan Gordon, "Amacımız nisan ayında sezonu şampiyon olarak bitirip direkt üst lige çıkmak." diye konuştu.

Gordon, taraftarları 29 Aralık Pazar günü oynayacakları Kapaklı karşılaşmasına davet ederek, sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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