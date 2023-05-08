Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 2-1 mağlup olduğu Arabam.com Konyaspor maçı 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Mke Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 2-1 mağlup olduğu Arabam.com Konyaspor maçı 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Nenad Bjelica, cezalı Bakasetas'ın yokluğunda Gomez'e, Trezeguet'in yerine Arif Boşluk'a, Siopis'in yerine de Larsen'e görev verdi.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar, Trezeguet, Siopis ve Stefano Denswil ile kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas takımda yer almadı.

Arif Boşluk ilk kez ilk 11'de

Trabzonspor'da teknik direktör Bjelica, genç oyuncu Arif Boşluk'a MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de görev verdi.

Karadeniz ekibinin alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde A takıma yükselen Arif Boşluk, ilk kez bordo-mavili takım formasıyla ilk 11'de görev yaptı.

Trabzonspor'da genç oyuncu Emirhan Zaman da kadroda yer alan bir başka genç oyuncu oldu.

Serkan Asan yaklaşık 1 yıl sonra

Trabzonspor'da Serkan Asan, uzun süreli sakatlığının ardından maç kadrosuna dahil edildi.

Geçen sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde Altay ile yapılan maçta sakatlanan genç oyuncu, yaklaşık 1 yıl sonra kadroda yer aldı.

Karadeniz ekibinde sakatlıktan yeni çıkan oyuncular Visca ve Abdülkadir Ömür de yedek kulübesinde forma bekledi.

Bjelica'nın Trabzon'daki ilk maçı

Trabzonspor'un Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica, bordo-mavili takımın başında ilk kez Trabzon'da bir karşılaşmaya çıktı.

Daha önce Demir Grup Sivasspor deplasmanından 4-1, Arabam.com Konyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Hırvat teknik adam ile üçüncü maçını iç sahada oynadı.

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken tribünlerde yer yer boşluklar oldu. Konuk takım taraftarları da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Trabzonspor Kulübü, geçen hafta hayatını kaybeden kulüp fotoğrafçısı Alaattin Kazancı'yı da maç öncesi andı.