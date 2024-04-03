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Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Fenerbahçe maçı olaylarına tepki gösterdi

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Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 4 taraftarın tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

Ertürk, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, 4 taraftarın haksız ve hukuka aykırı bir şekilde 17 gündür tutuklu bulunduğunu belirtti.

Taraftarların tutukluluk süreçlerinin halen daha devam ettiğini vurgulayan Ertürk, "Basit yaralamaya teşebbüs suçundan 17 gündür tutuklu bulunan taraftarlarımızın tutukluluğa itiraz dilekçeleri iki kez jet hızıyla reddedilmiştir. Ancak aynı hassasiyet Fenerbahçeli bir kısım futbolcular hakkında yapılan şikayet başvuruları için geçerli olmamış, dilekçeler 17 gün boyunca Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işleme alınmamıştır." ifadesini kullandı.

Yüksek sesle bazı sorular sorduklarını da vurgulayan Ertürk, şöyle devam etti:

"Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet dosyalarına ilişkin süreci 17 gündür neden başlatmamıştır? Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı bu süreci ne zaman başlatmayı düşünmektedir? Haklarında suç duyurusu bulunan özellikle yabancı oyuncular ilerleyen zamanlarda yargılama sürecine dahil edilmeden ülkeyi terk ederlerse bunun sorumluluğunu ve meydana gelebilecek maddi/manevi zararları kim üstlenecektir? Hukuk eğilip bükülmemeli, herkese eşit uygulanmalıdır."

Ertürk, adli yargı nezdinde yürütülmekte olan soruşturma dosyasının ve taraftarların yaptığı şikayet başvurularının sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve bu uğurda asla geri adım atmayacaklarının altını çizerek, "Bugün adaleti eşit dağıtma cesareti gösteremeyenlerin yarın adalet isteme hakkı olamaz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Spor

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