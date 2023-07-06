Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan: Trabzonspor isminin olduğu her yerde konu zirvedir

"Maxi Gomez ile ilgili Olimpiakos'tan bize gelen bir teklif yok""Ben Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam dedim, satmam da""Lahtimi, Trabzon'a dönmek istemediğini söyledi""2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur.

"Maxi Gomez ile ilgili Olimpiakos'tan bize gelen bir teklif yok"

"Ben Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam dedim, satmam da"

Metin ARSLANCAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL, – Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor isminin olduğu her yerde konu zirvedir. Trabzonspor bu yılki kadrosunu şampiyon olmak kurmuş, hocasını da zirvede olmak için almıştır" dedi.

Stat sponsorluğu konusunda yakın zaman sonuca ulaşacaklarını belirten Ertuğrul Doğan, "Yeni stat sponsorluk konumuz çok gündemde. Yaklaşık bir hafta, 10 güne açıklayacağız. Görüştüğümüz firmalar kurdan dolayı biraz endişeli. Bunu çözmeye çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.