Trabzonspor, Kouassi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladı

Trabzonspor, sol kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi Vavacars Fatih Karagümrük'e kiraladığını açıkladı.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fildişi Sahilli oyuncu Kouassi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'te forma giyecek. İstanbul ekibi transfer bedeli olarak Trabzonspor'a 700 bin Euro+KDV ile şarta bağlı bonus olarak 300 bin Euro+KDV ödeme yapacak. Bordo mavili kulüp ise oyuncunun maaşının tamamını ödeyecek.