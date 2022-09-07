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Trabzonspor, Kouassi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladı

Spor Haberleri

Trabzonspor, Kouassi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladı

Trabzonspor, sol kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi Vavacars Fatih Karagümrük'e kiraladığını açıkladı.

Trabzonspor, sol kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi Vavacars Fatih Karagümrük'e kiraladığını açıkladı.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fildişi Sahilli oyuncu Kouassi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'te forma giyecek. İstanbul ekibi transfer bedeli olarak Trabzonspor'a 700 bin Euro+KDV ile şarta bağlı bonus olarak 300 bin Euro+KDV ödeme yapacak. Bordo mavili kulüp ise oyuncunun maaşının tamamını ödeyecek.

KOUASSİ, 3.5 YILLIK İMZA ATMIŞTI

Trabzonspor'a geçtiğimiz sezon devre arasında 3.5 yıllık imza atan oyuncu, bordo mavili kulüpte çıktığı 22 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle geçici süre takımdan ayrılan 27 yaşındaki Kouassi, 2022-23 sezonunda Trabzonspor'dan 1 milyon Euro garanti ücret ve 400 bin Euro imza ücreti alacaktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

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