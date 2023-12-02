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Trabzonspor, Kayserispor'u ağırlıyor

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Süper Lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Yarın oynayacak maçla iki takım 53'üncü kez karşı karşıya gelecek. 52 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 14'üncü hafta maçında Trabzonspor, yarın sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak olan maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. İki takım arasında geride kalan 52 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 32-8 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda Kayserispor kalesine 99 gol atarken, kalesinde ise 56 gol gördü. Bordo-mavililer sahasında oynadığı 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

USTA-ÇIRAK BU KEZ RAKİP

Trabzonspor ile Kayserispor maçı iki teknik direktörün ilginç buluşmasına da sahne olacak. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'de teknik direktörlük yaptığı dönemde, Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar o dönem yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunuyordu. İki teknik adamın takımlarının başında çıkacakları maç bu kez usta-çırak rekabetine sahne olacak.

YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 5 maçta yenilgi almadı. Avcı 3 galibiyet (Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor), 2 beraberlik (Karagümrük, Sivasspor) ile 2023 yılının en uzun serisini yakaladı.

Karadeniz ekibi, Avcı ile bu sezon 2.2 puan ortalamasıyla oynuyor. Bordo-mavililer, ilk sezonunda Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-22'de 2.13, görevinden ayrıldığı dönemde 1.65 puan ortalaması elde etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ümit Öztürk Kayserispor Trabzonspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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