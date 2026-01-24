Haberler

Trabzonspor zirveye kancayı taktı

Trabzonspor zirveye kancayı taktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla geçen Trabzonspor, puanını 41'e çıkararak lider Galatasaray ile arasındaki farkı 2'ye indirdi. Paul Onuachu'nun golleriyle etkili bir performans sergileyen bordo-mavililer, bu sezon Kasımpaşa'yı ikinci kez yenerek üst sıralardaki yerini korudu.

SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, puanını 41'e yükselterek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Ligin ikinci yarısına 2'de 2 yaparak başlayan bordo mavililer, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, puanını 41'e yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bordo-mavililer, bu galibiyetle lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Papara Park'ta oynanan karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan Trabzonspor, aldığı galibiyetle hem iç sahadaki üstünlüğünü sürdürdü hem de üst sıralardaki yerini korudu.

KASIMPAŞA'YA KARŞI İKİNCİ GALİBİYET

Trabzonspor, Kasımpaşa'yı bu sezon Süper Lig'de ikinci kez mağlup etti. Bordo mavililer, rakibini ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0, ikinci yarıda ise sahasında 2-1 yenerek 2021/22 sezonundan bu yana ilk kez Kasımpaşa'ya karşı bir sezonda iki lig galibiyeti elde etti.

AFRİKADAN GOLLE DÖNDÜ

Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu olan Paul Onuachu, 12 golle Trabzonspor hanesine toplam 16 puan yazdırdı. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesinin milli takımından döner dönmez ayağının tozuyla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Nijeryalı golcü, Kasımpaşa karşısında da hücum hattındaki etkili performansıyla dikkat çekti.

ZUBKOV OYUNUN MERKEZİNDEYDİ

Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasında rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu Oleksandar Zubkov oldu. Ukraynalı futbolcu, 32 pas denemesinin 27'sinde isabet sağlarken, 4 şut pası verdi, 6 kez rakip ceza sahasında topla buluştu ve 2 başarılı çalıma imza attı. Zubkov, attığı jeneriklik golle takımına 2 puan kazandıran isimlerden biri oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Kasımpaşa karşısında alınan galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde

Taka: Fırtına zirveye uçuyor

Kuzey Ekspres: Zirveyi taklaya getirdik

Sonnokta: Fırtına tam yol

Günebakış: Trabzon zirveye yürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

Kerem'e takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu
Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor

Asya ülkesinde siyasi deprem! Hükümet düştü, erken seçime gidiliyor
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı
Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

Kerem'e takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi