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Trabzonspor İskenderunspor Maçına Uğurcan Çakır'sız Çıkıyor

Trabzonspor İskenderunspor Maçına Uğurcan Çakır'sız Çıkıyor
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda İskenderunspor ile karşılaşacak. Uğurcan Çakır, teknik direktör Şenol Güneş tarafından dinlendirilerek kadroda yer almadı. Bordo-mavililer yeni transfer Oleksandr Zubkov ile maça çıkmayı planlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda İskenderunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlarken, Uğurcan Çakır bu sezon ilk kez bir müsabakanın kadrosuna alınmadı. Bordo-mavililerde yeni transfer, Zubkov ise maç kafilesinde bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda oynayacağı İskenderunspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı çalışma ile tamamlayan Trabzonspor'da 19 oyuncu maç kadrosunda yer aldı. Bu sezon bordo-mavililerin Trendyol Süper Lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 27 mücadelenin tamamında forma giyen Uğurcan Çakır, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından İskenderunspor karşılaşmasının aday kadrosuna dahil edilmedi. Dinlendirilecek olan Uğurcan Çakır'ın yerine kaleyi Muhammet Taha Tepe'nin koruması bekleniyor.

Uğurcan'ın yanı sıra tedavileri devam eden Okay Yokuşlu, Draguş ve Arif Boşluk ile Nwakaeme, Visca ve Savic de kadroya dahil edilmedi. Yeni transfer Oleksandr Zubkov ise kafilede bulunuyor.

Bordo-mavililerin, İskenderunspor kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

"Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Serkan Asan, Ali Şahin Yılmaz, Arseniy Batagov, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Salih Malkoçoğlu, John Lundstram, Batista Mendy, Ozan Tufan, Umut Güneş, Cihan Çanak, Muhammed Cham,Enis Destan, Simon Banza, Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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