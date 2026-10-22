Trabzonspor Hearts'ı 2-0 yendi, Samet Akaydin galibiyet serisinin sürmesini istedi

TRABZONSPOR forması giyen Samet Akaydin, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bugün de galip geldiğimiz için mutluyuz. İnşallah bu serimize devam ederiz" dedi.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında konuk ettiği İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samet Akaydin, "Gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Oynayan, oynamayan herkes gerçekten işin ciddiyetinde. Hem lig, hem de konferans ligi olsun. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bugün de galip geldiğimiz için mutluyuz. İnşallah bu serimize devam ederiz. Gerçekten çok iyi bir birlik ve beraberliğimiz var. Herkes çok iyi mücadele ediyor ve formanın hakkını vermeye çalışıyor. İnşallah Rizespor maçında da buna devam ederiz" ifadelerini kullandı.

'HERKES YÜZDE 100'ÜNÜ VERMEYE ÇALIŞIYOR'

Teknik direktör Thomas Reis ile iletişimlerinin iyi olduğunu kaydeden Akaydin, takımın çok çalıştığını ifade ederek, "Hocanın iletişimi gerçekten çok iyi. Herkes kendini değerli hissediyor. Oynayan, oynamayan herkes iyi hissediyor. Gerçekten iyi bir futbolcu olduğumuzu hissetmeye başladık. Herkes bunun farkında. Herkes yüzde 100'ünü vermeye çalışıyor. Güzel bir rekabet var. İnşallah böyle devam eder. Hoca geldikten sonra antrenmanlarda çok güzel bir rekabet oluşmaya başladı. Böyle giderse her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. Çok iyi çalışıyoruz. Bir stoper olarak söylüyorum; savunma oyuncularımızın performansını çok beğeniyorum. Beşiktaş ve Galatasaray maçında çok iyi mücadele verdik. Çok iyi bir arkadaşlığımız var. Saha içinde çok iyi rekabetimizde var. Gerçek bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Böyle devam ederse güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı