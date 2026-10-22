Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzonspor Hearts'ı 2-0 yendi, Samet Akaydin galibiyet serisinin sürmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor Hearts'ı 2-0 yendi, Samet Akaydin galibiyet serisinin sürmesini istedi Haber Videosunu İzle
Trabzonspor Hearts'ı 2-0 yendi, Samet Akaydin galibiyet serisinin sürmesini istedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında sahasında Hearts'ı 2-0 yendi. Maç sonrası Samet Akaydin, her maça kazanmak için çıktıklarını ve galibiyet serisinin sürmesini istediklerini söyledi.

TRABZONSPOR forması giyen Samet Akaydin, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bugün de galip geldiğimiz için mutluyuz. İnşallah bu serimize devam ederiz" dedi.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında konuk ettiği İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samet Akaydin, "Gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Oynayan, oynamayan herkes gerçekten işin ciddiyetinde. Hem lig, hem de konferans ligi olsun. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bugün de galip geldiğimiz için mutluyuz. İnşallah bu serimize devam ederiz. Gerçekten çok iyi bir birlik ve beraberliğimiz var. Herkes çok iyi mücadele ediyor ve formanın hakkını vermeye çalışıyor. İnşallah Rizespor maçında da buna devam ederiz" ifadelerini kullandı.

'HERKES YÜZDE 100'ÜNÜ VERMEYE ÇALIŞIYOR'

Teknik direktör Thomas Reis ile iletişimlerinin iyi olduğunu kaydeden Akaydin, takımın çok çalıştığını ifade ederek, "Hocanın iletişimi gerçekten çok iyi. Herkes kendini değerli hissediyor. Oynayan, oynamayan herkes iyi hissediyor. Gerçekten iyi bir futbolcu olduğumuzu hissetmeye başladık. Herkes bunun farkında. Herkes yüzde 100'ünü vermeye çalışıyor. Güzel bir rekabet var. İnşallah böyle devam eder. Hoca geldikten sonra antrenmanlarda çok güzel bir rekabet oluşmaya başladı. Böyle giderse her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. Çok iyi çalışıyoruz. Bir stoper olarak söylüyorum; savunma oyuncularımızın performansını çok beğeniyorum. Beşiktaş ve Galatasaray maçında çok iyi mücadele verdik. Çok iyi bir arkadaşlığımız var. Saha içinde çok iyi rekabetimizde var. Gerçek bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Böyle devam ederse güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Yargıda yeni dönem! Başsavcılar da adli dosyalarda görev alacak

Yargıda yeni dönem başlıyor! Bakan Gürlek iki kararı duyurdu
Arda Güler'in Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi

Arda'nın Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi
SPK düğmeye bastı: 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı

SPK düğmeye bastı: 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus Ordusu, Arktik tatbikatı yaptı

Birçok ülkeye mesaj niteliğinde görüntüler
Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama: Toprağa vereli 4 ay bile olmadı

Vasiyet tartışmalarına ne diyeceği merak konusuydu: İlk kez konuştu
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada

Hacıosmanoğlu'ndan bomba sözler: Adamlığına, delikanlılığına...
Batı Asya'nın en zenginleri belli oldu! Listede Türkiye'den 11 isim var

Batı Asya'nın en zenginleri belli oldu! Listede Türkiye'den 11 isim var
Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun

Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun
Uçak bileti fiyatlarında tarihi zam kapıda! Yüzde 20 artış bekleniyor

Dev hava yolu şirketinden uyarı: Tarihi zam kapıda

Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti

Dünya bir ilki yaşıyor! Korkulan kabus gerçek oldu