Trabzonspor hamlesiyle Fenerbahçe taraftarını kızdıran İmamoğlu, Uğur Dündar aracılığıyla mesaj gönderdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Demirspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'un karşılaşmanın ardından yaptığı şampiyonluk paylaşımını beğendi.

UĞUR DÜNDAR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bordo-mavili renklere gönül verdiği bilinen İmamoğlu'nun bu hareketi Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da sosyal medya hesabından İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE GÖNÜL VERENLERİ ÜZÜYOR"

Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu sporla ilgili sosyal medya paylaşımlarınız Fenerbahçe'ye gönül veren ve sizi takdir eden milyonları üzüyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak taraftarımızın gönlünü alacak jestler beklediğimizi sizin gibi önü açık, değerli bir siyasetçiye hatırlatmak isterim" dedi.

"İMAMOĞLU, FENERBAHÇELİLERE SEVGİLERİNİ İLETTİ"

Uğur Dündar, paylaşımından yaklaşık bir saat sonra bu kez Ekrem İmamoğlu'ndan gelen mesajı iletti ve şunları yazdı: "Değerli İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçelilere sevgilerini iletti. Ben de bu nazik jestine camiamız adına çok teşekkür ediyorum"