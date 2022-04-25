Trabzonspor hamlesiyle Fenerbahçe taraftarını kızdıran İmamoğlu, Uğur Dündar aracılığıyla mesaj gönderdi
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Ligin bitimine 4 hafta kala 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor'un paylaşımını beğenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu hareketiyle Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. Konuyla ilgili Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da "Sosyal medya paylaşımlarınız Fenerbahçe'ye gönül veren ve sizi takdir eden milyonları üzüyor" ifadelerini kullandı. Bu gelişme sonrası İmamoğlu, Uğur Dündar aracılığyla Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Demirspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'un karşılaşmanın ardından yaptığı şampiyonluk paylaşımını beğendi.
Bordo-mavili renklere gönül verdiği bilinen İmamoğlu'nun bu hareketi Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da sosyal medya hesabından İmamoğlu'na çağrıda bulundu.
Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu sporla ilgili sosyal medya paylaşımlarınız Fenerbahçe'ye gönül veren ve sizi takdir eden milyonları üzüyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak taraftarımızın gönlünü alacak jestler beklediğimizi sizin gibi önü açık, değerli bir siyasetçiye hatırlatmak isterim" dedi.
Uğur Dündar, paylaşımından yaklaşık bir saat sonra bu kez Ekrem İmamoğlu'ndan gelen mesajı iletti ve şunları yazdı: "Değerli İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçelilere sevgilerini iletti. Ben de bu nazik jestine camiamız adına çok teşekkür ediyorum"