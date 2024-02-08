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Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçta atılan goller ve dakikalar da yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup çeyrek finale yükseldi.

Maçtan dakikalar

14. dakikada kendi yarı sahasından topla birlikte ceza sahasına giren Melih Bostan'ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

22. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Umut Güneş'in vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

32. dakikada Trezeguet'in ceza sahası dışında sol çaprazdan uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta top auta çıktı.

55. dakikada sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Nzaba'nın pasında Oltan'ın şutu kaleyi bulmadı.

60. dakikada Visca'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan ortasında Trezeguet'in kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul çeldi.

72. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Enis'in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

90+6. dakikada Meunier'in sağ kanattan ortasında Eren Elmalı kafayla topu filelere gönderdi. 1-1

105. dakikada Visca'nın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta, ceza sahası içerisinde topla buluşan Trezeguet, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-2

Hakemler: Mert Güzenge, Hüseyin Aylak, Mert Bulut

Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Nzaba, Yiğit Efe Demir, Musa Çağıran, Wu, Özgür Çek (Oğuzhan Berber dk. 70), Ensar Kemaloğlu (Amilton dk. 106), Akabueze, Kayode (Jimmy Durmaz dk. 84), Oltan Karakullukçu (Rahman Buğra Çağıran dk. 66), Melih Bostan (Yatabare dk. 66)

Yedekler: Atalay Gökçe, Alperen Babacan, Arda Temur, Özgür Baran Aksaka, Amilton, Halit Yılmaz

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Meunier dk. 46), Fernandez (Berat Ayberk Özdemir dk. 91) Denswil, Evren Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş (Göktan Gürpüz dk. 82), Visca, Bardhi, Trezeguet (Benkovic, dk.107), Enis Destan

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Abdurrahman Bayram, Kerem Şen, Bakic, Engin Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Melih Bostan (dk. 14) (Gençlerbirliği), Eren Elmalı (dk. 90+6), Trezeguet (dk. 105) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan Berber, Jimmy Durmaz, Amilton (Gençlerbirliği), Eren Elmalı (Trabzonspor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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