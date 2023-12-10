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Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti

10 Aralık 2023 21:01 Son Güncelleme: 21:03 Abone Ol

Trabzonspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Trezeguet'in 2 golü ve Bakasetas'ın bir golüyle galip gelen Trabzonspor, önemli bir galibiyet aldı.