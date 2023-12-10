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Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti

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Trabzonspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Trezeguet'in 2 golü ve Bakasetas'ın bir golüyle galip gelen Trabzonspor, önemli bir galibiyet aldı.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Osman Gökhan Bilir

GAZİANTEP FK: Nita- Morais, Djilobodji, Nikoulou, Mustafa Eskihellaç, Bikel (Dk. 57 Jevtovic), Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 65 İlker Karakaş), Markovic, Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Riascos), Dragus

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Eren Elmalı, Denswil, Mendy, Larsen, Berat Özdemir (Dk. 87 Kourbelis), Trezeguet (Dk. 90 Fountas), Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca (Dk. 87 Bardhi), Onuachu (Dk. 73 Enis Destan)

GOLLER: Dk. 79 Dragus ( Gaziantep Fk ), Dk. 47 ve Dk. 75 Trezeguet, Dk. 57 Bakasetas ( Trabzonspor )

SARI KARTLAR: Ogün Özçiçek ( Gaziantep Fk ), Mendy, Enis ( Trabzonspor )

Trabzonspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında Gaziantep Fk'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

11'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası çizgisinde topla buluşan Dragus, Oğulcan'a pas verdi. Oğulcan Çağlayan'ın müsait pozisyonda vurduğu şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

31'inci dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın ortasında topa iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı.

35'inci dakikada sağ köşeden gelişen konuk takımın atağında topla buluşan Visca rakibini geçerek pası Trezeguet'e verdi. Müsait pozisyondaki Trezeguet'nin şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı çıkardı.

41'inci dakikada orta alandan başlayan ev sahibi takımın atağında Maxim'in pasında topla buluşan Dragus'un şutu az farkla auta çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

47'nci dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın ortasında topa iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşu Djilobodji'den döndü. Pozisyonun devamında Trezeguet'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

59'uncu dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Abdulkadir Ömür'ün pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sağ ayağıyla yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

62'nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Markovic'in ara pasında topla buluşan Maxim'in vuruşu kalecinin dokunuşu ile üst direkten döndü.

75'inci dakikada sol kanattan gelişen konuk takımın atağında Visca'nın ortasında topa iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunu kaleci Nita çıkardı. Pozisyonun devamında Trezeguet'in vuruşu ağlara gitti: 0-3.

79'uncu dakikada Gaziantep FK sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Dragus'un vuruşu ağlara gitti: 1-3.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma konuk takımınü 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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