İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar

İstanbul kara teslim! İmamoğlu'ndan kritik cuma günü uyarısı
Bitcoin ve altcoinlerde market analizi

Bitcoin ve altcoinlerde market analizi
Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi

8 ilde okullar tatil edildi
ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması

Trump bütün gemileri yaktı! Zelenskiy'e 'diktatör' dedi

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü evinde oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi çift antrenmanla hazırliklarını sürdürüyor. Sabahki salonda kuvvet çalışmasının ardından akşam idmanında pas ve hız artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimdeki akşam idmanı ise pas ve hız artırmaya yönelik çalışmaların ardından dar alanda oyunla sona erdi.

Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
img

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?
img

Cenaze törenine bir avuç insan katıldı
img

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu

Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı

Fenerbahçe'den derbi öncesi 1 milyar TL'lik karar!
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.