Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü evinde oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi çift antrenmanla hazırliklarını sürdürüyor. Sabahki salonda kuvvet çalışmasının ardından akşam idmanında pas ve hız artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimdeki akşam idmanı ise pas ve hız artırmaya yönelik çalışmaların ardından dar alanda oyunla sona erdi.
Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.