Süper Lig'deki Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasının maç programını duyurdu. Bu duyuruyla birlikte Trabzonspor- Galatasaray maçının tarihi belli oldu.

DEV MAÇ 10 MAYIS'TA

RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de, 10 Mayıs Cumartesi Trabzonspor-Galatasaray 19:00'da, 11 Mayıs Pazar Beşiktaş-Adana Demirspor 19:00'da oynanacak.

35. HAFTANIN PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın programı şu şekilde;

4 GÜN SONRA KUPA FİNALİNDE KARŞILAŞACAKLAR

İki takım, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki müsabakadan 4 gün sonra ise bu kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Dev final, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.