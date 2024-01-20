Trabzonspor, Galatasaray maçı için hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Abdullah Avcı yönetimindeki oyuncular, antrenmanla son çalışmalarını gerçekleştirdi. Karşılaşma Abdulkadir Bitigen'in yönetiminde Papara Park'ta oynanacak.
Trabzonspor'da, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıkları sona erdi.
Bordo-mavili oyuncular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla çalışmalarını tamamladı.
Papara Park'ta 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.