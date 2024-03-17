Canlı anlatım! Dev maçta gol perdesi açıldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Papara Park'ta oynanan ve saat 20.30'da başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde son 4 maçını kazanan ve bu süreçte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, Trabzonspor engelini aşarak zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 76 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Ligde 49 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, üçüncülükteki yerini de sağlamlaştırmayı hedefliyor. Trabzonspor'da sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe karşısında takımdaki yerini alabilecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor; Uğurcan, Menuier, Fernandez, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Batista Mendy, Edin Visça, Pepe, Trezeuget, Enis Destan.

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Edin Dzeko.

CANLI ANLATIM

22' Thomas Meunier'in savunma arkasına uzun pasında Livakovic topu uzaklaştırdı.

21' Fenerbahçe bu bölümde pas yaparak oyunu istediği gibi kontrol ediyor.

20' Abdullah Avcı oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.

19' Szymanski'nin kaleye vurduğu serbest vuruşta Uğurcan Çakır topu son anda kurtardı. Dönen topu kafayla tamamlayan Tadic'in şutu üst ağlarda kaldı.

18' Fenerbahçe'de ceza sahası içine yönelen İsmail Yüksek yerde kaldı. Sarı-lacivertliler tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak.

17' Edin Visca'nın kullandığı kornerde Fenerbahçe savunması başarılı oldu.

16' Edin Visca'nın sağ kanattan getirip açtığı ortada top Ferdi'den kornere gitti.

14' Tadic'in pasında topu alan Fred, yaklaşık 30 metreden sağ ayağıyla çok sert vurdu. Köşeye giden top ağlarla buluştu.

13' GOL Fenerbahçe, Fred'in harika golüyle öne geçti. Skor 1-0!

11' YAN AĞLAR! İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan içeriye pasında savunmaya da çarpan top yan ağlarda kaldı. Korner.

7' Dusan Tadic'in penaltı noktası üzerindeki Dzeko'ya pasında Denwsill rakibinden önce müdahale yaptı. Pozisyonun devamında Tadic'in sol kanattan ortasında İrfan Can Kahveci topa istediği gibi dokunamıyor.

5' Dzeko'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Szymanski kaleye yönelmedi. Polonyalı oyuncunun geriye pasında savunma araya girdi.

3' Fenerbahçe hazırlık pasları gerçekleştiriyor. 2' Dusan Tadic'in ceza sahası içine pası Dzeko'ya gelmeden Denswill'de kaldı. 2' Maçın başlama düdüğüyle birlikte Trabzonspor taraftarının takımlarına büyük desteği bulunuyor.

1' Dev maç başladı. İki takıma da başarılar...