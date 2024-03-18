Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası Olaylarla İlgili Soruşturma Başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, karşılaşma sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmalarına derhal başlandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, X (Eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada " Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

TFF: Sorumlular ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili olarak temsilcileriyle ve devlet yetkilileri ile iletişim halinde olduğunu açıkladı.

TFF'nin açıklamasında, "Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın” denildi.

Trabzon'da neler yaşandı?

Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. 5 golün atıldığı maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'yi bulsa da, Fenerbahçe karşiılaşmadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13 ve 45+4'te Fred, 87. dakikada Batshuayi kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 63'te Enis Bardhi, 78'de Trezeguet'den (pen.) geldi.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 79'da çıkardı. Trabzonspor ise 49 puanda kaldı.

Ancak maça, karşılaşma sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar damga vurdu.

Fenerbahçe'nin ilk golünden sonra tribünden atılan cisimlerden biri Sarı Lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'a isabet etti.Kartal'a buz torbası ile müdahale edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü yedek kulübesine oturtuldu.

Trabzonsporlu taraftarların sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları nedeniyle zaman zaman maç durdu. Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de orta sahaya çağırarak taraftarların sakinleşmesini bekledi.

Maçın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Kutlama sırasında bazı Trabzonspor taraftarları, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi.

Fenerbahçeli futbolcular ile Trabzoınspor taraftarları arasında arbede çıktı.

Bazı taraftarlar ve Fenerbahçeli futbolcular karşılıklı olarak birbirlerine tekme ve yumruk attı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası Fenerbahçeli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

Trabzonsporlu futbolcu Enis Bardhi karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Bu, daha önce hiç yaşamadığım bir manzara. Maçın sonunda kutlama yaparken insanları provoke etmeye çalıştılar" dedi.

Eski Trabzonsporlu futbolcu ve futbol yorumcusu Tolga Zengin ise olaylara karışan Trabzonspor taraftarlarını, "Yanlış yapıyorsunuz, o çocukların kılına zarar gelse, ödeyemezsiniz. Kaleci yerde sakatlanmış, yüzüne madde atıyorsunuz. Böyle hak mı aranır?" diyerek eleştirdi.

Zengin, "Ben doğruları söylemek zorundayım. Bir hafta sonra Trabzon'a gideceğim. İsteyen gelip bana sorabilir" yorumunu yaptı.

Teknik direktörler maç sonrası ne dedi?

Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Maçın iptal edilmesi gerekirdi. Buna rağmen hakemler maçı bitirmedi. Keşke maç sonrası böyle şeyler yaşanmasaydı" dedi.

"Biz Kadıköy'de Trabzonspor'a 3-2 mağlup olduk. Maçtan sonra futbolcular kendi oyuncularını havaya atıp seviniyordu. En doğal hakları" diye konuşan Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim tribünlerimizden tepki almadılar. Rahat rahat stattan ayrıldılar. Neden biz burada galip gelince bunlar burada yaşanıyor. Neden biz bu kadar şeyle karşı karşıya kalıyoruz bunu da anlamış değilim."

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise "Maçın sonunda yaşadıklarımız üzüntü verici. Bu durumdan ne çıkacak merak ediyorum. MHK'si, PFDK'sinden toplam ne çıkacak bilmiyorum" dedi ve ekledi:

"Saha içinde kalacağım. Oyuna dönüş iyi. Lig üçüncüsüyüz, kupada yarı finaldeyiz. Oyuncularımız vazgeçmedi, geri döndü, kaybetmeyi hak etmedik."