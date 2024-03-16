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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazır

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yapan Trabzonspor, müsabakaya hazır olduğunu gösterdi. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yaptı.

Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kaynak: AA / Spor

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