Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Şenol Güneş'in yönetimindeki Trabzonspor evinde Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik ve evindeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

TRABZONSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Bellona Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı. Bordo-mavili takımda kart cezalı oyunculardan Mendy'in yokluğunda Lundstram, Eren Elmalı'nın yerine de yeni transfer Mustafa Eskihellaç, forma giydi. Teknik direktör Şenol Güneş, yedek kulübesine çektiği yeni transfer Sikan'ın yerine Nwakaeme'ye, Ozan Tufan'ın yerine de Zubkov'u tercih etti.

YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE

Trabzonspor'un yeni transferleri Zubkov ve Mustafa Eskihellaç, bordo-mavili takım formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile oynanılan maçın ikinci yarısında görev alan Zubkov, lig maçında ilk 11'de forma giydi. Trabzonspor'da transferi iki gün önce açıklanan Mustafa Eskihellaç da Eren Elmalı'nın yokluğunda ilk 11'de görev aldı. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Draguş, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk ile Hüseyin Türkmen maç kadrosunda yer almadı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park'ta geniş boşluklar yer alırken az sayıda taraftar takımlarına destek verdi.

UĞURCAN'DAN PENALTIYA İZİN YOK

Eyüpspor maçın 5. dakikasında Eyüpspor penaltı kazandı. Konuk takımın 3. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Simon Banza'nın Ruben Vezo'ya yaptığı müdahale müdahale sonrası hakem Mehmet Türkmen, VAR tarafından potansiyel penaltı için VAR monitörüne davet edildi. Pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını işaret eden Türkmen, Banza'ya ise herhangi bir kart göstermedi. Topun başına geçen Mame Thiam'ın 7. dakikada yaptığı penaltı vuruşunda Uğurcan Çakır köşeyi doğru tahmin etti ve penaltı atışını kurtardı.

GALİBİYET GOLÜ LUNDSTRAM'DAN

Maçın 59. dakikasında Trabzonspor, John Lundstram ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan Nwakaeme'nin ceza sahasına çevirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Lundstram, takımını 1-0 öne geçirdi.

EMRE MOR DİREKLERİ SALLADI

Maçın 67. dakikasında Eyüpspor gole çok yaklaştı. Kaleye yaklaşık 30 metreden şutunu çıkaran Emre Mor'un vuruşu iki direğin birleştiği noktaya çarparak auta gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

TRABZON'DA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR: EYÜPSPOR'UN SERİSİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Eyüpspor 39 puanda kalırken, iç sahadaki galibiyet ve ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça yükselen Trabzonspor ise 29 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olurken, Eyüpspor evinde Kayserispor'u ağırlayacak.