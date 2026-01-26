Başkan Doğan: Amacımız uzun vadeli bir yol haritasıdır

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüp Dergisi'nin 236'ncı sayısına değerlendirmelerde bulundu. Başkan Doğan, "Takımımızın sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu tablo, yaşananlar ve yaşanamayanlar birlikte okunduğunda, bu dönemin bir eşik olduğu açık biçimde görülmektedir. Amacımız, günü kurtaran bir tercihten ziyade uzun vadeli bir yol haritasıdır" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu performans ile gelecek planlamasına ilişkin Kulüp Dergisi'nin 236'ncı sayısına değerlendirmelerde bulundu. Sezonun ilk yarısında ortaya çıkan tablonun Trabzonspor açısından bir eşik olduğunu ifade eden Başkan Doğan, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yürütülen sürecin kulübün gelecek planlamasının merkezinde yer aldığını belirterek, "Takımımızın sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu tablo, yaşananlar ve yaşanamayanlar birlikte okunduğunda, bu dönemin bir eşik olduğu açık biçimde görülmektedir. Takımımız birçok maçta oyun cesareti gösterdi, bireysel anlamda ciddi gelişim sinyalleri verdi. Formanın ağırlığını hisseden, sorumluluk alan oyuncular ortaya çıktı. Bu kazanımlar geleceğin temel taşları olarak kayda geçti" ifadelerini kullandı.

'OYUN KİMLİĞİNİ KORUMA İRADESİ GÖSTERDİK'

Sakatlıkların sezonun ritmini doğrudan etkilediğine dikkat çeken Doğan, Afrika Kupası'na giden oyuncuların da bu sürece eklendiğini belirterek, "Sakatlıklar sezonun ritmini doğrudan etkiledi. Afrika Kupası'na giden oyuncular da eklenince bazı haftalarda kadro bütünlüğümüz maalesef zayıfladı. Bu eksikler oyunun sürekliliğini de zorladı. Ancak bu dönemde dahi hedefimizden kopmadık. Yarışın içinde kaldık, oyun kimliğini koruma iradesi gösterdik" şeklinde konuştu.

'AMACIMIZ UZUN VADELİ BİR YOL HARİTASIDIR'

Teknik Direktör Fatih Tekke ile yürütülen sürecin planlamanın merkezinde yer aldığını vurgulayan Doğan, "Bu noktada en kritik başlıklardan biri Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile yürütülen süreçtir. Sahaya bakışı, oyuna yaklaşımı ve kulübün geleceğine dair perspektifi tüm planlamanın merkezinde yer aldı. Kadro değerlendirmelerimiz, ihtiyaç analizleri ve devre arası transfer hazırlıkları bir futbol aklı doğrultusunda şekillendi. Amacımız günü kurtaran bir tercihten ziyade uzun vadeli bir yol haritasıdır" dedi.

DEVRE ARASI TRANSFER DÖNEMİ

Devre arası transfer döneminin bu yol haritasının önemli bir adımı olduğunu belirten Doğan, "Devre arası transfer dönemi bu yol haritasının önemli bir adımıdır. Amacımız açıktır. Takımı güçlendirecek, oyuna doğrudan temas edecek, bu yapının parçası olacak oyuncularla ilerlemek, gençlerle tecrübeyi doğru dengede buluşturmak ve sahada süreklilik sağlayacak bir yapı kurmaktır" ifadelerini kullandı.

'BU YOL KOLAY DEĞİL AMA DOĞRU YOLDUR'

Trabzonspor'un köklü futbol kültürüne vurgu yapan Başkan Doğan, "Trabzonspor'un hafızasında bu kültür zaten var. Yapılan, bu mirası bugünün futbol gerçekleriyle yeniden buluşturmaktır. Başkanlık makamı, teknik heyetle aynı hedefe bakıyor. Kuracağımız bu yapı ile akılla ve kararlılıkla ilerleyeceğiz. Haliyle her adım yarını düşünerek atılmaktadır. Ortaya çıkacak tablo kimliğini ve sahada ne istediğini bilen ve bunu istikrarlı biçimde ortaya koyan Trabzonspor olacaktır. Bu yol kolay değil, ama doğru yoldur" diye konuştu.