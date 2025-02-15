Trabzonspor'dan TFF'ye Uğurcan Çakır çağrısı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçında siyah-beyazlı futbolculardan tepki gören kaptan Uğurcan Çakır hakkında açıklama yaptı.

TFF'Yİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Trabzonspor resmi hesabından yazılı yapılan açıklamada Uğurcan Çakır'ın haksız bir tepki gördüğünü söyleyen Doğan, TFF'yi konu hakkında göreve davet etti ve şu ifadeleri kullandı;

"Takımımızın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz."

Trabzonspor'un paylaşımı;

KENDİSİ DE DESTEK PAYLAŞIMI YAPTI

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş karşılaşmasının ardından kaptan Uğurcan Çakır için kişisel Instagram hesabından da bir destek paylaşımı yaptı. Uğurcan'ın fotoğrafını paylaşan Doğan, bordo-mavili kalp emojileri kullandı.

Ertuğrul Doğan'ın Uğurcan Çakır paylaşımı;



