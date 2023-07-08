Trabzonspor'dan tatsız başlangıç! Hajduk Split'e mağlup olan Fırtına'da yeni transfer oyuna devam edemedi

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, Hajdut Split'e 2-0 mağlup oldu. Trabzonspor'un yeni transferi Joaquin Fernandez ilk golde yaşanan pozisyonda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

2023-2024 sezonu öncesi çalışmalarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hajdut Split ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

FIRTINA KÖTÜ BAŞLADI

Hajduk Split'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ivan Dolcek ve 33. dakikada Hüseyin Türkmen (kendi kalesine) attı. Bordo-mavili ekibin yeni transferi Joaquin Fernandez, Dolcek'in attığı goldeki pozisyonda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

SIRADAKİ MAÇ 15 TEMMUZ'DA

Trabzonspor, ikinci hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü Macaristan ekibi MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek.