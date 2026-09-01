Haberler

Fatih Tekke dönemi Trabzonspor'da sona erdi

Fatih Tekke dönemi Trabzonspor'da sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 62 resmi maçta 35 galibiyet alan Tekke, 2025-26 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandırdı. Yeni sezonda 3 maçta 4 puan toplayan bordo-mavililer, Amed Sportif mağlubiyeti sonrası bu kararı aldı. Kulüp, Tekke'nin katkıları için teşekkür etti.

TRABZONSPOR'DA geçen hafta UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Amed Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo-mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke, 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken, 2025-26 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile bir araya gelerek mevcut süreci ve takımımızın geleceğini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Fatih Tekke ile Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Fatih Tekke, görev yaptığı yaklaşık 18 aylık süreç boyunca Trabzonspor'a önemli değerler kattı. Bu dönemde kadromuza dahil edilen oyuncuların gelişimine sağladığı katkının yanı sıra kulübümüze hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağladı. Türkiye Kupası'nı müzemize kazandırarak da Trabzonspor tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Bugün gelinen noktada; varlığının Trabzonspor'a herhangi bir şekilde zarar vermesine asla razı olamayacağını ifade eden hocamızla, kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yeni bir yol haritası çizmenin kaçınılmaz olduğu konusunda karşılıklı bir anlayışa vardık. Hocamıza bugüne kadar Trabzonspor için ortaya koyduğu emek, özverili çalışmaları, kazandırdığı başarılar ve kulübümüze kattığı değer için teşekkür ediyoruz. Fatih Tekke'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor; Trabzonspor camiasının bir ferdi olarak kendisini kulübümüze yaşattığı güzel duygular ve bıraktığı değerli izlerle her zaman saygıyla hatırlayacağımızı ifade etmek istiyorum."

TEKKE YÖNETİMİNDE TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUĞU

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 2025-26 sezonunda Süper Lig'de 34 karşılaşmada 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Topladığı 69 puanla sezonu 3'üncü sırada tamamlayan bordo-mavililer, aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğa ulaştı. Trabzonspor, finalde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

YENİ SEZONDA 3 MAÇTA 4 PUAN

Trabzonspor, 2026-27 sezonuna ise istediği başlangıcı yapamadı. Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, ikinci haftada sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Ligin 3'üncü haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan Trabzonspor, ilk 3 haftayı 4 puanla tamamladı.

FERENCVAROS MAÇININ ARDINDAN İSTİFASINI SUNDU

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak organizasyona veda etmesinin ardından Fatih Tekke istifa kararı aldı. Bordo mavili yönetim, deneyimli teknik adamın istifasını kabul etmeyerek görevine devam etmesi yönünde karar aldı. Tekke de daha sonra yaptığı açıklamada kararını maçın ardından yaşadığı duygusal yoğunluk içerisinde tamamen kendi inisiyatifiyle aldığını belirterek, takımın başındaki görevine devam etti.

AMEDSPOR MAĞLUBİYETİ SONRASI GÖZLER YÖNETİME ÇEVRİLDİ

Ferencvaros karşılaşmasının ardından görevine devam eden Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, ligde deplasmanda karşılaştığı Amedspor'a 2-1 mağlup oldu. Bordo mavililer, karşılaşmada yüzde 60 topa sahip olmasına rağmen hücumda üretkenlik sorunu yaşarken, mücadeleyi 8 şutla tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü
Kullanmaya vakit olmadı, 724 bin dolarlık asma köprü açılışta çöktü

Milyonluk köprü üzerindekilerle birlikte çöktü
Evlenecekleri Konuşuluyordu! Kısmetse Olur Çiftinden Şok Karar

Evlenecekleri Konuşuluyordu! Kısmetse Olur Çiftinden Şok Karar
Arif Kocabıyık tutuklandı

Tır dorsesinde yakalanan Arif Kocabıyık için karar verildi
“Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak! Cezası belli oldu

Mağazada bu cevabı duyarsanız kabul etmeyin! Artık cezası var
Dövme acısı ölümle bitti! 3 çocuk yetim kaldı

Yaptırdığı dövme, 3 çocuğu yetim bıraktı
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada