Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada ısınma yaptı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON