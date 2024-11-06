Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürüyor. Antrenman, salonda kuvvet çalışması ve sahada yapılan taktik çalışması ile tamamlandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada ısınma yaptı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON