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Trabzonspor, Bodrum FK'yi Ağırladı: Değişikliklerle Dokuz Eksik

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'yi konuk etti. Teknik direktör Şenol Güneş, geçen haftaki Galatasaray maçının kadrosundan iki oyuncu değişikliği yaparak 20 yaşındaki Ali Şahin Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Taraftarların ilgisi artmasına rağmen statta boşluklar gözlendi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 4-3 kaybettiği Galatasaray maçının 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti.

Teknik direktör Şenol Güneş, kart cezalısı Serdar Saatçı'nın yerine stoperde Ali Şahin Yılmaz'a görev verdi. Trabzonspor'un alt yapısından yetişen 20 yaşındaki oyuncu, ilk kez A takım formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, sakatlığı bulunan Edin Visca'nın yokluğunda ise Cihan Çanak'ı sahaya sürdü.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi maç kadrosunda yer almadı.

Karadeniz ekibinde alt yapıdan 17 yaşındaki Arda Öztürk ve Onuralp Çakıroğlu ile Salih Malkaçoğlu, Poyraz Efe Yıldırım, Arif Boşluk gibi oyuncular da yedek kulübesinde bulundu.

Bilet fiyatları düşmesine karşın stat dolmadı

Ligin alt sıralarında bulanan bordo-mavili takımın karşılaşmasına taraftarlar önceki haftalara oranla daha çok ilgi gösterirken statta boşluklar gözlendi.

Yönetim kurulunun tribünlerin büyük bölümünün biletlerini 61 liraya indirmesine karşın taraftarlar, tribünün tamamını dolduramadı.

Misafir takım tribününde de yaklaşık 10 kişilik taraftar grubu, Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Trabzonspor, Bodrum FK'yi Ağırladı: Değişikliklerle Dokuz Eksik
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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