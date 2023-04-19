Trabzonspor Başkanı Doğan: Hocamız, Trabzon ruhu taşıyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Hocamız, Trabzon ruhu taşıyor. İnatçı ve şampiyonluğu çok istiyor. Sahip olduğu tartışmasız özelliklerinin yanı sıra bize çok benzediği için de Trabzonsporumuza katabileceği çok şey var" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, göreve geldikleri ilk günden itibaren en büyük hedeflerinin Trabzonspor'u maddi ve manevi anlamda Türkiye'nin örnek kulübü haline getirmek olduğunu vurguladı. Doğan, "Amacımız bu renklere gönül veren herkese bizden ve takımından her vesileyle gurur duymalarını sağlamak oldu. Yönetim kurulu olarak, akıllıca ve iyi düşünülmüş kararlar almakla yükümlüyüz. Geçen sene büyük bir coşkuyla kutladığımız şampiyonluk, ligin açık ara en iyi takım performansının yanında, bu inatçı kararlılık sayesinde kazanıldı. İnandıklarımızın arkasında durarak, yorulmadan, pes etmeden. Bu şanlı sezondan sonra, şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek haline geldiğine ve bu verimli topraklardan daha nice şampiyonluklar çıkacağına kalpten inanıyoruz. Kalıcı başarı hedefine ulaşabilmek; sahip olduklarımızı koruyup, üzerine yenilerini eklemekle mümkün. Yeni yetenekler keşfetmek, geliştirmek, Trabzonsporumuza kazandırmak, dünya vitrinine çıkartmak, herkesten çok çalışmak ve daima aynı takımda bulunmakla mümkün" dedi.

Yeni teknik adamla planlamalara hemen başladıklarını aktaran Doğan, "Bugün hocamızla birlikte planlamalarımıza hemen başladık. Birlikte hem A Takım hem altyapı hem de scouting tarafını daha doğru bir şekilde organize ederek geleceğin Trabzonspor'unu inşa edeceğimize inanıyorum. Hocamıza bir kez daha hoş geldin diyor, kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Futbol A Takımımızda Teknik Direktörlük görevini üstlenen Altyapı, İzleme ve Değerlendirme Koordinatörümüz Sayın İhsan Derelioğlu'na da teşekkür ediyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.