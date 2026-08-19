Trabzonspor Avrupa'da 156. Sınavını Veriyor

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacak olan Trabzonspor, Avrupa kupalarında 156'ncı maçına çıkıyor. Fatih Tekke ise teknik direktörlük kariyerinde ilk Avrupa kupası maçında görev alacak.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihindeki 156'ncı maçına çıkacak. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke ise teknik adamlık kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası müsabakasında takımının başında sahaya çıkacak.

Trabzonspor'un Avrupa'da 156. randevusu

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki deneyimli temsilcilerinden Trabzonspor, Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte Avrupa arenasındaki 156'ncı maçını oynayacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 155 maçta 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 60 yenilgi aldı. Bu maçlarda 194 gol atarken, kalesinde ise 208 gol gördü.

Avrupa'nın bütün kategorilerinde mücadele etti.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası - UEFA Avrupa Ligi'nde 97, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 8 maç oynadı

En farklı galibiyet

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonu UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, geride kalan 155 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

3 yıl sonra yeniden Ferencvaros

Macaristan futbolunun en başarılı kulüpleri arasında yer alan Ferencvaros, Trabzonspor'a yabancı bir rakip değil. Bordo-mavililer, Macar temsilcisiyle daha önce 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda karşı karşıya geldi. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı mücadelede Ferencvaros'a 3-2 mağlup olurken, sahasında rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Ancak bordo-mavililer, o sezon grubunu geçerek Avrupa'da yoluna devam edemedi.

Macaristan ekiplerine karşı 4 maç

Trabzonspor, Avrupa kupalarında bugüne kadar Macaristan temsilcileriyle 4 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda o dönemki adı Videoton FC olan Fehervar FC ile karşılaştı. İki takım arasındaki her iki mücadele de 0-0'lık eşitlikle tamamlanırken, penaltı atışlarında 4-2 mağlup olan Trabzonspor Avrupa kupalarına veda etti.

Bordo-mavililerin Ferencvaros karşısındaki bilançosu ise bir galibiyet ve bir mağlubiyet olarak kayıtlara geçti.

Fatih Tekke için ilk Avrupa heyecanı

Trabzonspor'un başında geçtiğimiz sezon başarılı bir dönem geçiren Fatih Tekke ise teknik direktörlük kariyerinde ilk Avrupa kupası sınavını verecek. Futbolculuk döneminde UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, bu kez bordo-mavili takımın başında teknik direktör olarak Avrupa sahnesinde yer alacak.

Rövanş öncesi Trabzon'da avantaj fırsatı

Trabzonspor, sahasında oynanacak ilk karşılaşmada Ferencvaros karşısında avantajlı bir skor elde ederek tur umutlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer, rakibiyle rövanşta oynayacağı karşılaşma öncesi saha ve seyirci avantajını da kullanmak istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı