Trabzonspor-Antalyaspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, galibiyetlerle takımın özgüvenin daha da arttığını belirterek, "Yine benzer bir maç; galip geldik. 3 puan iyi. Gayet moral verici, özgüveni biraz daha yukarı artırıcı. Ama tabi oyun içerisinde konuşacağımız eksik olan çok şey var. Fakat genel anlamıyla galip gelmeyse önemli, değerli. İlk yarı top bizdeyken daha üretken, golü bulan, hatta 2 golü bulan ama bir tanesi yoruma açık, enteresan bir pozisyonla karşı karşıya kaldık. 2'y, 3'ü bulma şansımız oldu açıkçası. Ama ön alan baskısıyla ilgili ilk yarının ilk bölümünde iyi değildi bana göre. İkinci bölümün iki şekilde baskıya hazırlanmıştık. İkinci bölüm daha iyi oldu. Rakibin geçişiyle ilgili bence yine çok az hatta yok denilebilecek kadar pozisyon vermedik. İkinci yarı uzun toplar ve seken top karambol ve korner haricinde yine oyunun genel hatlarıyla bir rakibin üstünlüğüyle karşılaşmak. Üç maçtır açıkçası böyle. Fakat özellikle beklediğimiz anlara düştüğümüzde ki ikinci ara yine çok oldu. Hızlı hücuma çıktığımızda bunları çok net bir şekilde bu kadar tecrübeli iyi oyuncular bunları çok rahatlıkla skora çevirmeliler. Bu konuda eksiğimiz var açıkçası. Fiziksel bazı oyuncularımda hala var. Ama genel hatlarıyla hızımızın düşmesi, top bizdeyken ki olumsuz kurduğum cümlelerin bir kısmı özgüvenle alakalı bir şey. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum; moral oldu bize. Çok iyi oldu bizim için. Şimdi haftaya Samsun maçı var. Daha sert bir takım. Ligin sert takımlardan bir tanesi ile oynayacağız. İnşallah onu da kazanıp milli araya girmek istiyoruz. Oyuncularıma teşekkür ederim. Herkesin yüreğine sağlık, camiaya hayırlı olsun" dedi.

'BİZ BİR AİLEYSEK AİLE GİBİ DAVRANMAK ZORUNDAYIZ'

Uzun aradan sonra takımın 3 maçta gol yemeden 3 galibiyet elde etmesine ilişkin soruya yanıt veren Tekke şöyle konuştu:

"Ben daha çok oyunun ve antrenmanda çalıştığımız karşılığını ne gördük dolayısıyla onun üzerinden yorum yapıyorum. Ama genel hatlarıyla şöyle bir şey söylenebilir. Baskılarımızın hızı arttığında ve bunda başarılı olduğumuzda sırttan birebirde oyunumuz daha güçleniyor. Yani rakip sahada daha iyi, daha güvenli oynamaya çalışıyoruz, deniyoruz en azından. Ama beklemeye düştüğümüzde ki bu bir sorun. Bunu söyleyeyim. Bunu oyuncularımla konuştum. Tekrar konuşacağım. Beklemeye düştüğümüzde herkes savunma yapmak zorunda. Bekliyorsun çünkü savunuyorsun. Savunurken beraber savunacağız. Biz bir aileysek aile gibi davranmak zorundayız. Üç maçtır eksik var, fiziksel var. Sakatlıktan dönen oyuncular var. Bazı oyuncuların rejenerasyona yani iyileşme süreci biraz artıyor. Antrenmanlara çok fazla verimli katılamıyor. Bunların hepsi birer sebep ama mazeret değil. Bugün oyunun yine bir bölümünden memnunum. Beklediğimiz gibi bir oyun oldu. Fakat son bölümünden savunurken fena değil ama çıktığımızda daha bunları bitirmemiz lazım"

'BU KADAR İÇİNE KAPANMAMAMIZ LAZIM'

Özgüven konusunda lider oyunculara ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Tekke, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Trabzonspor olarak biz daha üçüncü maçtayız. Bu kadar içine kapanmamamız lazım. Orada özgüvene ihtiyacımız var. Orada lider oyunculara ihtiyacımız var bizim. Orada dripling yapacak, iyi pas atacak, iyi şut atacak gibi gibi. Yani kornerde bile bağırıyorum ben 'pas yapın' diyorum. Çocuklar o konuda çok tedirginlikleri var. Umarım bu üç puanlar onlara biraz moral verir. Vereceğini de düşünüyorum ama daha iyi olmak zorundayız. Biz şu ana kadar hiç risk alarak oynamadık. Yani geriye düşüp risk aldığımızda durumumuzu görmedik. Bu durum bizim için iyi değil. Dolayısıyla kompakt oynamak zorundayız. Bu konuda bölüm bölüm sıkıntılarımız var. Üç maçın değerlendirmesi bu maçta dahil. Ama tekrara ihtiyacı olan bir oyun, oynamaya çalışacağımız oyunun tekrarıyla oyuncuların birbirine uyumu, ritmi önemli, ambiyans, özgüven önemli, galip gelmek bunlara bir destek oluyor. Ama bu oyundan, oynamak istediğimiz şeyden, yapmak istediğimiz şeyden vazgeçmememiz lazım"

'2-3 MAÇTIR KOKU HİSSEDİYORUM'

Trabzonspor'un iptal edilen golüyle ilgili soru üzerine konuşan Fatih Tekke "O pozisyonu ben hiç izlemedim. Ama garip olan şey şu. Eğer ofsayt ise VAR zaten ofsaytı söylemeli. Doğru değil mi? Bir yorum yapıldı orada. Şimdi izlemediğim bir şey üzerinden bir şey konuşmak istemiyorum. Yoruma hakem gidip, 'hayır bence gol değil' dendi. Bunun cevabını bence hakemlerimiz vermeli. Eğer ofsayt ise var zaten uyarıyor ofsayt diyor. Doğru mu? Faul, veya kalecinin önünde rakibi engelliyor gibi ki o da olabilir. Bilmiyorum. Ama değil. Bir yorum var orada. O yorumun cevabını biz de bekliyoruz açıkçası. ve maç bitiminden sonra hakem arkadaşının ismini bilmiyorum. Hakemlerle ilgilenmediğimi söylemek için söylüyorum bunu. Fakat 2-3 maçtır koku hissediyorum. Hissediyorum sadece. Kimsenin günahını almayayım ama hoşuma gitmiyor. Faullerde, temaslarda, oyunun durmasında gibi gibi. Rahatsız ediyor beni. Allah'tan bugün 3 puan aldık yani çok şükür" ifadelerinde bulundu.

BELÖZOĞLU: KENDİ ADIMIZA DERSLERİ ÇIKARACAĞIZ

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da Trabzonspor'u tebrik ederek, "İkinci yarıda bence biraz daha kendi kimliğimize büyük takımlara karşı olmazsa olmaz oyunda cesur ve cesaretli bir görüntü çizdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı biraz daha oyun bizim sanki adımıza daha iyiydi. Orada beraberliği yakalayabilirdik. Sanki oyunun hakkı biraz daha ikinci yarıda beraberlikti, pozisyon da vermedik. Ama ne olursa olsun karşınızda Trabzonspor var. İki tane 6 puanlı takımın maçı. Biz sezona iyi başladık, onlar da iyi başladı. Bu maçtan kendi adımıza dersleri çıkaracağız. Alınan puan, hedeflenen puan hepsinin hesabını yapmak zorunda olduğumuz süreçler, geçmişte yaşadığımız tecrübeler iyi kötü bunu gösteriyor. Bir kez daha oyuncularımı ikinci yarıdaki oyunlarından dolayı tebrik ediyorum. Maçın genelinde Trabzonspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu.

Belözoğlu, Veysel'in durumuna ilişkin soruya, "Veysel'in durumu MR'dan sonra belli olacak ama kasığının tam yapışma yerinden bir ses hissettiğini söyledi. Bu da böyle sanki grade 2 gibi duruyor. 4-6 hafta belki 8 hafta sürebilecek. Adale sakatlığı birazcık. Çünkü derin bir yerde problemi gibi hissettiğini iletti. Tabii doktor ve gerek MR sonrasında kesin bir şey söyleyebiliriz. Şu an için bir şey söyleyemem" yanıtını verdi.

'ÇOK YENİ BİR TAKIMIZ'

Çok iyi bir takım olduklarını ifade eden Belözoğlu, "Biz çok yeni bir takımız. Biz daha 15-20 tane antrenmanı bile kendi aramızda toplayamadık. 13 tane oyuncumuz bizden ayrıldı. Bugün hala hazırda biz 2 tane oyuncumuzun lisansını çıkaramadık. Yine transfer yasağımız var. 2 tane maçı kazandık ama çok net planlarımızla, oyuna sadık olan oyuncularımızla yine onların başrol olduğu galibiyetler kazandık. Fakat bir oyunu oturtmak, bir oyuncunun bir şehri, bir takımı tanıması, yanında oynayacağı arkadaşını tanıması bunların hep sürece ihtiyacı var. Birazcık transferlerin hemen gelip tak diye oturmasını bekliyoruz ki bence biz bu konuda başarısız değiliz. Ama biz ligdeki en yeni takımlarından bir tanesiyiz bu sene. Çok ama çok farklı oyuncular geldi aramıza. Onlar katkı vermeye çalışıyor. Geçen sene 13 tane oyuncu aramızdan ayrıldı. Biz daha ligin 3'üncü maçındayız. Biz sadece, gerçekçi olmam lazım, 1 tane hazırlık maçıyla beraber sezona hazırlandık. Oyuncular birbirini tanıdıkça daha iyi oyun, daha güçlü oyun ki bence 2'nci yarıda beklediğimiz yakalayan bir takım vardı. Daha iyi performans sergileyeceğimizi düşünüyorum. Elimizde Hüseyin var. Onun bugün aramızda olmasını istiyordum" şeklinde konuştu.

'ANTALYASPOR ÇOK ZOR BİR DÖNEM GEÇİRİYOR'

Belözoğlu, "Elimizde Hüseyin var, onun bugün aramızda olmasını istiyordum. Ne yazık ki transfer yasağından dolayı lisansını çıkaramadık, bekledik aslında. Bir oyuncumuzun parasını, geçmişte borcumuz olan bir oyuncumuzun parasını ödememize rağmen hala kendisi onay vermedi FIFA'daki dosyamıza. Buradan da sitemim var eski oyunculara. Antalyaspor çok zor bir dönem geçiriyor. Yönetim kurulu elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama burada hakkı olan oyuncuların tabii ki beklentisidir; geçmişte kazandığı, hak ettiği parayı tekrar kulübün ona ödemesi ama para ödenmesine rağmen hala bu transfer yasağını kaldırmamaları onlara yakışmıyor. Çünkü burada camialar, sporcuların da teknik adamlarının da üstündedir, yöneticilerin de üstündedir. Antalyaspor'un bugün benim burada kadroya alamadığım, lisansını çıkaramadığım oyuncuların da üzerinde hakları var. Ayıp ediyorlar, öyle söyleyebilirim" diyerek açıklamalarını tamamladı.