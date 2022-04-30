Trabzonspor'a spor, sanat, siyaset camiasından tebrik mesajları yağıyor

38 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'a sanat, spor, siyaset dünyasından çok sayıda tebrik mesajı geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı tebrik mesajında, "2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor camiasını yürekten kutluyorum. #ŞampiyonTrabzonspor" ifadelerine yer verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Trabzonspor'umuzun 2021-22 sezonu şampiyonluğunu yürekten kutluyorum. Sporun ve futbolun şehri Trabzon'a ve camiaya bu sevinci yaşatan; teknik heyeti, sporcuları ve yönetimi tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "2021-2022 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor'u, teknik ekibi ve Trabzonspor taraftarını tebrik ederim." dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener:"Süper Lig 2021-2022 sezonunun Şampiyonu Trabzonspor'u, taraftarlarını, idari ve teknik heyetini kutluyor, Avrupa'da ülkemize başarılar kazandırmasını diliyorum. #SampiyonTrabzonspor."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:"Tebrikler şampiyon Trabzonspor. Teknik direktör Abdullah Avcı'yı, bordo mavili formayı terleten futbolcuları ve takımlarını daima tutkuyla destekleyen Trabzonspor taraftarını kutluyorum."

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu: "Sezon boyunca sergilediği başarılı performansını Süper Lig şampiyonluğu ile taçlandıran Trabzonspor'un teknik ekibini, futbolcularını ve tüm taraftarlarını tebrik ediyorum. Trabzon'a yakışır şampiyonluk kutlamalarında mutluluğa kurşun sıkılmamasını da özellikle rica ediyorum."

Usta oyuncu Cüneyt Arkın:"2021-2022 Spor Toto Süper Ligi Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u ve tüm taraftarlarını tebrik ederim... #ŞampiyonTrabzonspor."