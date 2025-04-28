Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı UEFA Finalinde İkinci Oldu

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka, "Bu organizasyon bize de çok büyük tecrübe oldu. İnşallah sürdürülebilir hale getirerek gelecek yıllarda yine oyuncularımız için, kulübümüz için katkı sağlanacak bir ortam oluşturmuş oluruz." dedi.

UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın teknik direktörü Eyüp Saka, İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Saka, üzgün olduklarını belirterek "Türk halkına, kulübümüze, camiamıza, şehrimize güzel bir galibiyetle iyi ve güzel bir mutluluk yaşatmak istemiştik ama yapamadık. Bundan dolayı üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun önemine değinen Saka, şöyle devam etti:

"Bu organizasyon genç oyuncular ve gelişimleri için çok önemli. Kulübümüz için de çok önemli. Kulübümüzün alt yapısının, vizyonunun belirgin hale gelebilmesi Avrupa'da tanınır hale gelebilmesi için bu çok önemli bir organizasyon. Başından sonuna kadar çok mutlu ve gururlu sahada olduğumuz, temsiliyetimizi en iyi şekilde sahada yansıtmak için olduğumuz bu organizasyon, çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacaksa en büyük mutluluğu oradan duyarız. Bu yönden bakıyoruz biraz. Bu organizasyon bize de çok büyük tecrübe oldu. İnşallah sürdürülebilir hale getirerek gelecek yıllarda yine oyuncularımız için kulübümüz için katkı sağlanacak bir ortam oluşturmuş oluruz."

Takımın geleceği adına yöneltilen soruya Saka, "Biz her platformda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yine bu organizasyonların içerisinde olabilmek için Türkiye'de bir derece yapmak lazım. Şu an orada avantajlı gibi gözüküyoruz ama orada oynanmamış maçlar hiçbir zaman kazanılmamıştır. Bunları oynayarak, oynadıktan sonra hedefimize ulaşacağız inşallah. Gelecek yıllar adına da dediğim gibi bu organizasyonları bir tecrübe, bir deneyim, bir gelişim olarak görerek kendimize katkı sağlamaya, oyuncularımıza katkı sağlamaya çalışacağız." yanıtını verdi.

Takıma verilen desteğe teşekkür eden Saka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle bizi destekleyen gönlü bizimle olan Türk halkına, şehrimize, kulübümüze, camiamıza, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Sonra çalışma arkadaşlarım Fatih hoca, Kaan hoca ve Ahmet hocaya çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi destekleyen yardımcı ekibimize her birine ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum. Başkanımız sayın Ertuğrul Doğan'a ve yönetim kuruluna bize bugüne kadar verdiği destekten dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün de bizim yanımıza geldiler, bizi desteklediler, bizi gururlandırdılar çok teşekkür ediyorum. Son teşekkür de bu başarı bizim nezdimizde burada görünür hale geldi ama akademide onlarca antrenörümüz, hoca arkadaşımız var onların da çocuklar üzerinde emeği ve desteği vardır onlara da teşekkür ediyorum."

Maçın ardından oyunculara neler söylediniz? sorusuna Saka, şu yanıtı verdi:

"Oyuncularımın gözündeki hüzün, hepimizi bir taraftan hüzünlendirdi bir taraftan gururlandırdı. Onlara sadece üzülmemeleri gerektiğini, maçtır kazanılır sonuçlar çok önemli değil ama Türkiye'ye yaşattıkları, bize yaşattıkları için çok gururlu olduğumuzu, kendilerinin de bu manada çok gururlu ve mutlu olmaları gerektiğini onlarla paylaştım. Birbirimize sarıldık, biraz ağladık, biraz hüzünlendik ama bu bir gelişim süreci ve bu gelişim sürecini en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini onlarla paylaştım."