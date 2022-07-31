Trabzon haber | Süper Kupayı kazanan Trabzonspor'u havalimanında taraftarlar karşıladı
Edinilen Trabzon gelişmesine göre Trabzonspor'u bekleyen taraftarlar Futbolcuların gelişleri Teknik heyetin gelişleri Süper kupanın getirilişi Trabzonspor otobüsünün ayrılması Trabzonspor Süper Kupa finalinden Trabzon'a döndü TRABZON - Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen ve tarihinde üçüncü...
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Trabzonspor'u bekleyen taraftarlar
Futbolcuların gelişleri
Teknik heyetin gelişleri
Süper kupanın getirilişi
Trabzonspor otobüsünün ayrılması Trabzonspor Süper Kupa finalinden Trabzon'a döndü
TRABZON - Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen ve tarihinde üçüncü kez Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor Trabzon'a döndü.
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Spor