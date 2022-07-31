Trabzon haber | Süper Kupayı kazanan Trabzonspor'u havalimanında taraftarlar karşıladı - Haberler

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Trabzon haber | Süper Kupayı kazanan Trabzonspor'u havalimanında taraftarlar karşıladı

Edinilen Trabzon gelişmesine göre Trabzonspor'u bekleyen taraftarlar Futbolcuların gelişleri Teknik heyetin gelişleri Süper kupanın getirilişi Trabzonspor otobüsünün ayrılması Trabzonspor Süper Kupa finalinden Trabzon'a döndü TRABZON - Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen ve tarihinde üçüncü...

 - Güncelleme:

Trabzonspor'u bekleyen taraftarlar

Futbolcuların gelişleri

Teknik heyetin gelişleri

Süper kupanın getirilişi

Trabzonspor otobüsünün ayrılması Trabzonspor Süper Kupa finalinden Trabzon'a döndü

TRABZON - Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen ve tarihinde üçüncü kez Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor Trabzon'a döndü.

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Spor

Trabzonspor Süper Kupa Sivasspor Trabzon Spor Haberler

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