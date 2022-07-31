Trabzon haber | Süper Kupayı kazanan Trabzonspor'u havalimanında taraftarlar karşıladı Edinilen Trabzon gelişmesine göre Trabzonspor'u bekleyen taraftarlar Futbolcuların gelişleri Teknik heyetin gelişleri Süper kupanın getirilişi Trabzonspor otobüsünün ayrılması Trabzonspor Süper Kupa finalinden Trabzon'a döndü TRABZON - Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen ve tarihinde üçüncü... Trabzonspor'u bekleyen taraftarlar Futbolcuların gelişleri Teknik heyetin gelişleri Süper kupanın getirilişi Trabzonspor otobüsünün ayrılması Trabzonspor Süper Kupa finalinden Trabzon'a döndü TRABZON - Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen ve tarihinde üçüncü kez Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor Trabzon'a döndü. Spor AA / Hamza Önder Kuloğlu Trabzonspor Süper Kupa Sivasspor Trabzon Spor Haberler

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