Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da düzenlenen 3 bant bilardo bölge müsabakaları sürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bilardo Federasyonu Trabzon İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 3 bant bilardo bölge müsabakaları sürüyor. Beşirli Spor Kompleksi'nde düzenlenen müsabakalara Giresun, Ordu, Trabzon ve Rize illerinden 48 bilardo sporcusu katılırken, yarın final oynanacak.

Trabzon'da düzenlenen 3 bant bilardo bölge müsabakaları sürüyor.

Türkiye Bilardo Federasyonu Trabzon İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 3 bant bilardo bölge müsabakaları sürüyor. Beşirli Spor Kompleksi'nde düzenlenen müsabakalara Giresun, Ordu, Trabzon ve Rize illerinden 48 bilardo sporcusu katılırken, yarın final oynanacak.

Organizasyonun düzenlenmesinde katkıda bulunan bilardo sporcusu Selahattin Kurbetli, müsabakalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye Şampiyonası'na katılacak sporcuların maç eksiklerini gidermek gibi bir amaçları da olduğunu belirten Kurbetli, "Hem federasyonun yapmış olduğu organizasyonlar var hem de il temsilciliğinin faaliyet programı var. Bu Doğu Karadeniz Bölge Şampiyonası İl Temsilciliğinin düzenlediği bir faaliyet. Bunu Doğu Karadeniz Bölgesi'nde biz 3 ayaktan oluşturarak yapacağız. Bu ilk ayağı. Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeri talep etti. Masa sayısı az olduğu için 48 sporcu ile yapabiliyoruz. Masa sayası fazla olsa bu sayı 100'ü bulabilir. Burada amaç Türkiye Şampiyonası'na katılan bilardocuların maç eksiklerini gidermek. Bilardoyu sevdirmek, özellikle gençlerin önünü açabilme adına bu tür faaliyetler illerde yapılıyor. İl temsilcimizin bu anlamda duyarlılığı oldukça fazla. Diğer illerdeki arkadaşları da aramızda gördük, çok mutlu olduk. Bugün çeyrek finallere kalma maçları yapılacak. Yarın da çeyrek final, yarı final ve final maçları ile sonuçlandıracağız" dedi.

Rekabetin oldukça yüksek olduğunun altını çizen Kurbetli, "Aramızda Türkiye şampiyonalarına katılıp şampiyonluğa oynayan 10'a yakın sporcu var. Bu, kolay değil. Önce ilden çıkacaksınız sonra bölgede başarılı olacaksınız ve Türkiye şampiyonalarında başarı göstereceksiniz. Ekonomik koşullar oldukça zor. Ama Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. En azından harcırahlar veriliyor. Şu anda Türkiye Şampiyonası'nda gibi oynuyoruz. Aynı özelliklere sahip masalarla bu mücadele veriliyor. Çok zevkli ve heyecanlı geçiyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giresun Türkiye Trabzon Rize Ordu Spor Spor Güncel Haberler

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

 Ünlü oyuncunun da yer aldığı suç örgütüyle ilgili inanılmaz detaylar! 36 bin kişiye 'hayal' satmışlar

Ünlü oyuncunun da yer aldığı suç örgütüyle ilgili inanılmaz detaylar! 36 bin kişiye 'hayal' satmışlar

Bakmadan Geçme

30 Haziran Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 30 Haziran burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Haziran EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Mesud Pezeşkiyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, Türk mü? Mesud Pezeşkiyan'ın hayatı Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı

Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title