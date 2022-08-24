Trabzon'a gelen Kopenhag taraftarları, Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu
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Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Kopenhag'ın taraftarları, Trabzon'da Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu. Sosyal medyada büyük ilgi çeken videoya sarı-lacivertli taraftar tepki gösterdi.
Trabzonspor, Danimarka'da 2-1 kaybettiği Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Kopenhag'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Trabzon'a giden Danimarkalı taraftarların yaptığı tezahüratlar sosyal medyada çok konuşuldu.
DANİMARKA'DAN TRABZON'A GELDİLER
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu gece saat 22.00'de Kopenhag'ı ağırlıyor. Temsilcimiz, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında rakibini Trabzon'da devirerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. Zorlu maçta takımlarına destek vermek için Trabzon'a gelen Danimarkalılar olay tezahüratlarda bulundu.
OLAY TEZAHÜRAT
Trabzonspor taraftarıyla kaynaşan Kopenhag takımının taraftarları Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu. Danimarkalıların yaptığı "F... you Fener" tezahüratı sosyal medyada büyük ses getirirken Fenerbahçe taraftarı o anlara tepki gösterdi.