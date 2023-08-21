Torku Şeker Sporlu Emine Seçkin, Avrupa Para Games müsabakalarında İsviçreli rakibini yenerek 5. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Milli takımın toplamda 3 altın 11 bronz madalya ile dönmesiyle başarılı bir şampiyona geçirildi.

Torku Şeker Spor'un Tekerlekli Sandalye Badminton Milli sporcusu Emine Seçkin, Avrupa Şampiyonu oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde 15-20 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılan Olimpiyat oyunları gibi birçok branşında yer aldığı Avrupa Para Games müsabakalarında Seçkin, Tek Kadınlarda finalde İsviçreli rakibi İleria Renggli'yi 2-0 yenerek Avrupa Şampiyonluğu'nu 5. kez kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Torku Şeker Spor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Emine Seçkin, bizim olimpiyatlara gönderip orada madalya beklediğimiz bir sporcumuz. Maşallah her turnuvadan madalyasız dönmüyor." ifadelerini kullandı.

Erkoyuncu, şunları kaydetti:

"Hollanda'da Avrupa Şampiyonu olarak Türk Bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı okuttu. Hem ülkemizi hem de Torku Şeker Spor kulübümüzü başarıları ile gururlandıran Emine Seçkin'in olimpiyatlara kadar başarılarına başarı katacağına inanıyorum."

Badminton Milli Takımı Antrenörü Ahmet Bozdam da Avrupa Engelli Spor Oyunları'nın, Paris 2024 oyunları için puan yüksek verdiğini belirtti.

Bozdam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sporcumuz Paris'e adım adım yaklaşıyor. Şu anda dünya sıralamasında 4. sırada yer almaktadır. Mart 2024'e kadar yapılacak turnuvalardan en yüksek puanları toplamaya devam edeceğiz. Konya Eğitim Spor sporcumuz Ebru Gökşen ile Emine Seçkin bronz madalya alarak da yeni bir başarı içinde adım atmış oldular. Milli takımımız toplam da 3 altın 11 bronz madalya alarak şampiyonayı başarılı olarak kapatmış oldu."