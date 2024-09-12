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Veda şarkısı herkesi duygulandırdı! Christoph Daum, son yolculuğuna uğurlandı

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Hem Alman hem de Türk futbolunun efsaneleri arasına adını yazdıran ve akciğer kanseri nedeniyle 25 Ağustos'ta hayatını kaybeden Christoph Daum, Almanya'nın Köln kentindeki Rhein Energie Stadyumu'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başta olmak üzere Türk futbolunun bir çok önemli isminin katıldığı törende Daum ailesinin istediği üzerine "Bir başkadır benim memleketim" şarkısının çalması dikkat çekti.

Yakalandığı akciğer kanseri sonrasında 25 Ağustos'ta Köln'de hayatını kaybeden hem Alman hem de Türk futbolunun sembol isimlerinden Christoph Daum için Rhein Energie Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törende çalan şarkı herkesi duygulandırdı! Christoph Daum, son yolculuğuna uğurlandı

TÜRKİYE'DEN YOĞUN KATILIM VARDI

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursa spor'da görev yapan ve 70 yaşında yaşamını yitiren Alman teknik direktör Christoph Daum için Almanya'nın Köln kentinde cenaze törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Yılmaz Vural, efsane futbolcular Volkan Demirel, Tanju Çolak, Tuncay Şanlı, Selçuk Şahin ile Servet Yardımcı gibi isimler başta olmak üzere Türk futbolundan birçok isim katıldı.

Törende çalan şarkı herkesi duygulandırdı! Christoph Daum, son yolculuğuna uğurlandı

"BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM" ŞARKISI DUYGULANDIRDI

Daum'un eski günlerini anlatan fotoğraf, video gösterimi ve konuşmalar esnasında duygusal anlar yaşandı. Türk şef ve besteci Betin Güneş'in yönettiği orkestra, Daum ailesinin Türk dostluğunu vurgulamak için istediği "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını seslendirdi.

Törende çalan şarkı herkesi duygulandırdı! Christoph Daum, son yolculuğuna uğurlandı

KOÇ VE ŞAKUL KONUŞMA YAPTI

Törende Alman spor kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin yanı sıra siyasetçiler de konuşma yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul kürsüye geldi.

Törende çalan şarkı herkesi duygulandırdı! Christoph Daum, son yolculuğuna uğurlandı

Ali Koç, Daum ailesine taziyede bulunarak "Bu zor dönemde size sabır ve güç diliyorum. O büyük bir liderdi, pek çok kalbe dokunan muhteşem bir insandı." dedi.

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, "O, saha içinde ve özellikle saha dışında pek çok kalbe dokunan harika bir insandı. Huzur içinde yatın Bay Daum. Seni özleyeceğiz ama asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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