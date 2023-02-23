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Top gelmeden senaryoyu yazdı! G.Saray'ın istediği Di Maria'nın golü ağızları açık bıraktı

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Top gelmeden senaryoyu yazdı! G.Saray'ın istediği Di Maria'nın golü ağızları açık bıraktı

Galatasaray'ın hedefindeki Juventus'un yıldızı Angel Di Maria, Nantes'a attığı gol ve gösterdiği performansla gündeme damga vurdu. Top ayağına gelmeden pozisyonunu alan Arjantinli futbolcunun ustalık işi vuruşu izleyenleri mest etti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Juventus'un yıldızı Di Maria'nın Nantes'a karşı oynadıkları maçta fırtına gibi esti. Galatasaray'la anılan tecrübeli yıldız, karşılaşmanın henüz başında attığı golle ağızları açık bıraktı.

Top gelmeden senaryoyu yazdı! G.Saray'ın istediği Di Maria'nın golü ağızları açık bıraktıDi Maria, verilen pas ulaşmadan vuruşunu hazırladı. (Görüntü TV8,5)

Juventus, 4. dakikada Nantes yarı sahasına yaptığı baskıyla topu kazandı. Nicolo Fagioli, ceza sahası çizgisinin sağ kenarında bekleyen Di Maria'ya topu gönderdi. Yıldız futbolcu duruşunu ve bileğini hazırlayıp, falsolu bir vuruşla topu uzak köşeye gönderdi. Ağlarla buluşan top sonrası herkes büyük şaşkınlık yaşadı.

Top gelmeden senaryoyu yazdı! G.Saray'ın istediği Di Maria'nın golü ağızları açık bıraktıTop ayağına gelir gelmez yaptığı ince dokunuşla uzak köşeye gönderdi.

Arjantinli futbolcu, 20. dakikada bir gol daha kaydetti. Kazanılan penaltıyı çok şık şekilde sonuçlandıran Di Maria, takımını 2-0 öne geçirdi. İkinci yarıda da fırtına devam etti. Di Maria, 78'de bu kez kafa vuruşuyla gol atıp üçleme yaptı.

Top gelmeden senaryoyu yazdı! G.Saray'ın istediği Di Maria'nın golü ağızları açık bıraktıDışarı çıkacak gibi gözüktü, içeri yöneldi

Juventus'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Di Maria için Galatasaray iddiaları gündemden düşmüyor. Devre arasında yıldız futbolcuyu takıma kazandıramayan Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda işi bitirmek için çalışma yapıyor.

Top gelmeden senaryoyu yazdı! G.Saray'ın istediği Di Maria'nın golü ağızları açık bıraktıKaleci çaresizce seyretti

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Angel Di Maria Galatasaray Juventus Spor Haberler

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