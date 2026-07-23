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Nesrin Baş'ın İlhamıyla Tokatlı Kız Çocuklarından Güreş Başarısı

Nesrin Baş'ın İlhamıyla Tokatlı Kız Çocuklarından Güreş Başarısı
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Avrupa şampiyonu milli güreşçi Nesrin Baş'tan ilham alarak Tokat'ta güreşe başlayan kız çocukları, Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Takım sıralamasında 9. olan Tokat İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporcuları, farklı kategorilerde madalyaları topladı.

Avrupa şampiyonu milli güreşçi Nesrin Baş'tan ilham alarak Tokat'ta güreşe başlayan kız çocukları, Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda madalya kazandı.

Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Tokatlı sporcular, farklı yaş ve kilo kategorilerinde elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Şampiyonada 9 yaş 35 kilogram kategorisinde mücadele eden Mira Aktaş ile 10 yaş 30 kilogramda Ceylin Civan bronz madalya kazandı. 10 yaş 42 kilogram kategorisinde yarışan Liva Akgüneş ise gümüş madalya elde ederek Tokat'ın en iyi derecesini aldı. 11 yaş 33 kilogramda Eslem Ergün bronz madalya, 11 yaş 66 kilogram kategorisinde de Ada Derya Arslan da bronz madalyanın sahibi oldu.

Toplamda 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Tokat İl Özel İdaresi Spor Kulübü Güreş Takımı, takım sıralamasında 9. oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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