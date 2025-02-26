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TOBB ve Ankara'nın İş Dünyası Gençlerbirliği'ni Ziyaret Etti

TOBB ve Ankara'nın İş Dünyası Gençlerbirliği'ni Ziyaret Etti
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO, ATB ve ANGİAD başkanları ile birlikte Gençlerbirliği Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, kulüp üyelik formlarını imzaladı ve birlik olunması halinde Ankara'nın kazanacağına vurgu yaptı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO Başkanı Seyit Ardıç, ATB Başkanı Faik Yavuz ve ANGİAD Başkanı Ertuğrul Onat, Gençlerbirliği'ni ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz ve Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) Başkanı Ertuğrul Onat, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetimini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, geçmiş yıllarda Gençlerbirliği'nde yöneticilik de yapmış olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile ATB Başkanı Faik Yavuz, Gençlerbirliği kulüp üyelik formlarını imzalayarak üyelik başvurusunda bulundu.

"Birlik olduğumuz sürece Ankara kazanır"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur, "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, ASO Başkanımız Seyit Ardıç'a, ATB Başkanımız Faik Yavuz'a, ANGİAD Başkanımız Ertuğrul Onat ve değerli misafirlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gençlerbirliği olarak çıktığımız bu önemli yolda, bir Ankaralı olarak yine yanımızda Türkiye'nin ve başkentimizin birbirinden değerli oda başkanlarını ve iş insanlarını görebilmek, bizleri mutlu etmenin yanında aynı zamanda bizleri güçlü kılıyor. Bizler birlik olduğumuz sürece Ankara kazanır, bizler birlik olduğumuz sürece Gençlerbirliği kazanır. Ayrıca geçmiş yıllarda kulübümüzde yöneticilik yapma şansına nail olmuş Rifat Hisarcıklıoğlu ve Faik Yavuz'un kulübümüze yapmış oldukları üyelik başvurularının da hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Gençlerbirliği bir okul"

Gençlerbirliği'nin gönlünde farklı bir yere sahip olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Gençlerbirliği, Ankara'da kurulan ama yaptığı önemli transferlerle adını dünyaya duyurabilmiş Türkiye'nin ender kulüplerinden birisi. Gençlerbirliği bir okul; bir futbolcu fabrikası, 102 yılı geride bırakmış Cumhuriyetle yaşıt koca bir çınar Yıllarca Süper Lig'de severek izlediğimiz bu koca çınarı yeniden layık olduğu Süper Lig'de görmek istiyoruz. Son dönemde takip ettiğim kadarıyla güzel bir ivme yakaladılar. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olur diye temenni ediyorum" ifadesinde bulundu.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, ASO Başkanı Seyit Ardıç'a, ATB Başkanı Faik Yavuz ve ANGİAD Başkanı Ertuğrul Onat'a arkalarında isimlerinin yazılı olduğu Gençlerbirliği'nin yeni sezon siyah formasından ve Gençlerbirliği Divan Kurulu Üyesi Tanıl Bora'nın yazdığı, kırmızı-siyahlı ekibin tarihinin anlatıldığı "Ankara Rüzgarı" adlı kitabı hediye etti. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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