SPOR TMPK Başkanı Murat Aksu Paralimpik sporlarda önemli yol aldık

Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak Engelli değil engellenen bireyler vardır

İSTANBUL,(DHA) - Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, Paralimpik sporlarda son 20 yılda önemli bir yol aldığımızı düşünüyorum dedi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), Paralimpik Hedefler Çalıştayı 2024 ve Sonrası isimli Paralimpik Oyunları'na yönelik hedefler doğrultusunda Riva'da çalıştay düzenledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Gençlik ve Spor Bakanlığı daire başkanları, İstanbul İl Spor Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, TMPK Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanvekili Nihat Usta, engelli spor federasyonları ve paralimpik branşları bünyelerine alan federasyonların temsilcileri, antrenörler, sporcular ve sporcu aileleri katıldı.

MURAT AKSU BİR SPORCUDAN 87 SPORCUYA VE 15 MADALYAYA ULAŞMIŞIZ

Paralimpik sporun geçmişten bugüne sportif başarılarını değerlendiren Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, Paralimpik sporlar dünyasının paydaşları ile birlikte bu toplantıyı düzenlememizin amacı, sportif anlamda geçmişten bugüne mevcut durumun değerlendirmesini yapıp, gelecek için belirleyeceğimiz hedeflerin yol haritasını oluşturmaktır. Paralimpik Hedefler toplantısının ana amacı geleceğe giden yolun taşlarını, bu taşları döşeyenlerle birlikte oluşturmaktır. O yüzden burada doğrusuyla, yanlışıyla her şey konuşulmalı. Öncelikle mevcut durumumuzu değerlendirmeli ve büyük resmin fotoğrafını çekip, objektif gözle bakmamız lazım. Paralimpik sporlarda son 20 yılda önemli bir yol aldığımızı düşünüyorum. Bu gelişimin öncüsü, lideri, kurucu, ağabeyi, Sayın Yavuz Kocaömer'i tekrar saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. 30 yılda paralimpik oyunlarda sadece bir sporcudan 87 sporcuya ve 15 madalyaya ulaşmışız. Bu önemli bir başarı mı Elbette çok önemli ve kıymetli. Biraz uzun sürse de kuruluş dönemi olarak düşünelim bu süreci. Yeterli mi Kesinlikle değil. Ülke potansiyelimizin çok ama çok gerisindeyiz maalesef. Son 20 yılda katıldığımız ve hem sporcu hem madalya sayılarımızın arttığı 6 paralimpik oyunlarda maalesef ülke sıralamamız ortalama 40'larda. Maalesef bu üzerinde düşünmemiz, çözüm üretmemiz gereken çok önemli bir konu, sportif anlamda. Son Tokyo Paralimpik Oyunları'na rekor katılımla 87 sporcumuz ile gittik. 2'si altın 15 madalya kazandık. Paralimpik sporcular, Tokyo'da 539 kategoride yarıştı, biz ise 53 kategoride yarışma hakkı elde edebildik. Oyunların yüzde 10'unda yarışmacı olabildik, maalesef yüzde 90'ında yoktuk. Tokyo'da verilen toplam madalyanın yüzde 1'inden azı Türkiye'ye gelmiş. Biz kendimizi ne kadar översek övelim, rakamlar ortada. Bardağın dolu tarafına bakarken boş tarafının büyüklüğüne dikkat etmek lazım. Amerika'daki rakip sporcu ne teknoloji kullanıyorsa bizim sporcularımızda aynı teknolojiyi kullanmalı, sporcularımızın antrene olduğu tesislerimizin Avrupalı rakiplerimizden eksiği olmamalı, antrenörlerimizin donanımı, psikologlarımız, fizyoterapistlerimiz dünyadaki meslektaşlarından geride kalmamalı her anlamda. Golbol Milli Takımımıza bakın ya da Tekerlekli Sandalye Masa Tenisi sporcularımıza Rio ve Tokyo'da arka arkaya dünyayı domine ettiler. Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları aynı şekilde demek ki olabiliyormuş. Paralimpik oyunlarda katılamadığımız diğer branş ve kategorilerde de neden olmasın diye konuştu.

BAKAN YARDIMCISI SEVİM SAYIM MADAK ENGELLİ DEĞİL ENGELLENEN BİREYLER VARDIR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ise yaptığı açıklamada, Engelli değil engellenen bireyler vardır. Toplumdaki yanlış algıyı düzelttik, engelli kardeşlerimize yaptıklarımızı bir lütuf değil, bir arz olarak gördük. Özel gereksinimli bireylerin neler yaşadığının çok iyi biliyoruz. Her zaman onların yanında olmaktan gurur duyduk. Uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil eden sporcularımıza, antrenörlerimize, bu yolda emek veren herkese teşekkür ediyor, Paris 2024 yolunda tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz ifadelerini kullandı.