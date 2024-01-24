THY Euroleague'de 23. Hafta Maçları Belli Oldu
THY Euroleague'de 23. hafta heyecanı yarın başlıyor. Fenerbahçe, Bologna ile karşılaşacak. A. Efes ise Monaco'yu ağırlayacak. Panathinaikos ise Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak.
THY Euroleague'de 23. hafta, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.
THY Euroleague'de 23. hafta heyecanı heyecanı yarın ve 26 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, sahasında Bologna ile karşılaşacak. A. Efes ise cuma günü Monaco'yu ağırlayacak. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Yunan kulübü Panathinaikos da yarın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in konuğu olacak.
Euroleague'de 23. hafta programı şu şekilde:
Yarın
20.45 Fenerbahçe Beko - Bologna
22.00 Alba Berlin - Kızılyıldız
22.05 Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos
22.30 Bayern Münih - ASVEL
22.45 Real Madrid - Olympiakos
26 Ocak Cuma
20.30 A. Efes - Monaco
22.30 Baskonia - Valencia
22.30 Olimpia Milano - Barcelona
22.30 Partizan - Zalgiris Kaunas - İSTANBUL