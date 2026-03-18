Thorsten Fink: Turu geçmekle alakalı, pozitif olduğumu söyleyebilirim

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Yarın bize karşı en iyi kadroyla oynamaya çalışacaklardır. Turu geçmekle alakalı, pozitif olduğumu söyleyebilirim" dedi.

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Samsunspor yarın TSİ 23.00'te Campo de Futbol de Vallecas'da İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ve defans oyuncusu Zeki Yavru, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarınki karşılaşma için kendilerine inandıklarını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Ben futbolda olalı çok uzun zaman oldu. Hem oyuncu kariyerim açısından hem de hocalık kariyerim açısından çok uzun zamandır futboldayım. ve bu tür maçlardan sonra ikinci maçlarda her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum. Tabii biz buraya maçı kaybetmeye değil, maçı kazanmaya geldik. Tabii skor ne olur bilemiyorum. Özellikle ilk dakikalarda bulabileceğimiz bir gol sonrasında birçok maç sürpriz sonuçlara açık olacaktır. Tabii dünkü maçları da muhtemelen izlemişsinizdir. Birçok ilk maçta alınan avantaj olmasına rağmen diğer ikinci karşılaşmalarda çok daha farklı sonuçlar ortaya çıktı. Biz de bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Tabii ilk karşılaşmaya baktığımızda aslında oynamış olduğumuz ilk maçta yapmış olduğumuz bireysel hatalar sebebiyle rakibimizin de bunları değerlendirmesi sonucunda kendi evimizde kaybettik. Ama bu seviyelerde ligde herhangi bir zayıf takım yok. Biz de bir zayıf takım değiliz. Rakibimiz de zaten zorlu bir rakip. İyi datalara sahipler. Hatta baskı şiddetlerinde, belki de okuduğuma göre kendi liglerinde en iyi datalara sahipler. Bu sebeple maçla alakalı şunu söyleyebilirim, elbette ki her şey mümkün. Kesinlikle zor olacaktır çünkü kendi evimizde 3-1'lik bir mağlubiyet aldık. Tabii kendimize inanıyoruz. Nasıl bir performans göstereceğimize yarın bakacağız. Ama bizim de kendi gücümüz var. Son maçta biz de gol attık. Son dakikalarda gol atıp galip geldik. Rayo Vallecano'nun da pazartesi günü bir karşılaşması vardı. Onlar da son dakikada gol atıp beraber kalmışlardı. Yarın da bize karşı en iyi kadroyla oynamaya çalışacaklardır. Turu geçmekle alakalı pozitif olduğumu söyleyebilirim" dedi.

'YARIN KÜÇÜK BİR MUCİZEYE İHTİYACIMIZ OLACAK'

Yarınki karşılaşmayı kazanmanın kesinlikle mümkün olabileceğini ifade eden Fink, "Zaten bunu Levante karşısında da izledikten sonra kesinlikle söyleyebilirim. İyi bir sonuç almanın mümkün olduğunu söyleyebilirim. Tabii farklı bir kadroyla çıktılar ve farklı oyuncularla oynadılar o karşılaşmayı. Ama Rayo'nun bizle oynamış olduğu ilk karşılaşmaya baktığımızda kesinlikle bizden çok daha iyi olan taraf değillerdi. Biz sadece kendi hatalarımızdan dolayı yemiş olduğumuz goller sebebiyle kaybettik. Tabii bizim yapmış olduğumuz hatalar sebebiyle böyle bir mağlubiyet aldık ama rakibimiz de sonucunda olgun bir takıma sahip ve tecrübeli bir oyuncu kadrosuna sahip. Ama ben kendi takımıma da güveniyorum, inanıyorum. Elbette onlara göstermiş olduğum taktiksel anlamdaki çalışmaları çok hızlı bir şekilde öğreniyorlar ve oyun becerilerimizi de her geçen gün geliştiriyoruz ki, oynamış olduğumuz son karşılaşmada da çok iyi bir mentalite gösterdiklerini söyleyebilirim. Yarınki karşılaşmada da küçük olarak değerlendiriyorum ama küçük bir mucizeye ihtiyacımız olacak. Bunu da becerebileceğimize inancım tam" diye konuştu.

'MÜMKÜNSE İLK DAKİKALARDA GOL BULMAK İSTİYORUZ'

Maçın ilk dakikalarında gol bulmak istediklerini belirten Fink, "Rakibimizle ilgili şunu da söyleyebiliriz. Kesinlikle elbette ilk karşılaşmayı 3-1 kazandılar ama kendi evlerinde bu skorla oynayacak olmaları da onların çok rahat bir karşılaşmaya çıkacakları anlamına gelmez. Yani bize karşı böyle bir skor elde ettikten sonra kendi evlerinde nasıl bir oyun sergileyecekler, direkt olarak gol atma isteğinde mi bulunup ona göre bir oyun mu sergileyecekler, yoksa daha çok kontra atak mı kovalayacaklar? Yani sonuç olarak rakibin de net bir şekilde karar vermesi gereken bir karşılaşma olacak bu anlamda. Onlar adına bence içinde bulunmuş oldukları durum sebebiyle kolay olacağını düşünmüyorum. Tabii biz kendi açımızdan neler yapabileceğimize elbette ki bakacağız. Ama mümkünse ilk dakikalarda gol bulmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Takımdaki sakat oyuncular hakkında bilgi veren Fink, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Emre ve Coulibaly'nin 45 dakika, 50 dakika, 55 hatta 60 dakika oynamaları mümkün olabilir. Yarın ona göre bir karar vermem gerekecek ama kolay değil. Çok uzun bir sakatlık dönemi atlattılar ve 1-2 hafta bizimle antrenmanlara çıkmış olmaları onların oynamaya tamamen hazır oldukları anlamına gelmez. Bu akşam müsade ederseniz güzelce bir uykumu alayım. Yarın net bir karar vereceğim ama şunu da söylemem gerekiyor. Onların sakatlıklarını atlatıp tekrardan takıma dönmeleri bizim için çok ama çok önemli. Çünkü bizim için kanat opsiyonları açısından çok değerli, çok kıymetli oyuncular. Tabii onları da diğer taraftan riske de etmek istemiyoruz. Çünkü Türkiye Kupası'nda oynamamız gereken 3 karşılaşma olacak. Çok kısa bir şekilde belki kupayı alma şansımız olursa tekrar Avrupa'ya gitme gibi bir fırsatımız olacaktır. Yani onların sakatlanmasını, onların riske edilmesini çok doğru bulmuyorum ama çok kaliteli oyuncular. Sonuç olarak Holse'yi bu sebeple da kanatta oynatmak zorunda kalıyorum. Çünkü kendisi normalde biliyorsunuz merkezde oynuyor ama onu kanat oyuncumuz olmaması hasebiyle daha çok kenarda değerlendiriyorum. Bir karma yapabilirim kanatta oyuncu seçimlerinde. Bu sebeple hem kupayı düşünerek hem de elimizde bulunan oyuncuların durumlarına bakarak bir kadro çıkaracağım yarın rakibimizin karşısına. Onun dışında Sousa ile alakalı da, henüz takımla yüzde yüz başından sonuna bütün antrenmanı tamamlayacak şekilde bir antrenman bile yapmadı. Ama doğru yolda olduğunu söyleyebilirim. İyi gittiğini söyleyebilirim. Burada da hazır olmadığı için olmadı. Kendisini buradan tekrar tebrik etmek istiyorum. Çünkü kendisi baba oldu. Bir erkek çocuğu oldu. Erkek çocuğu da Samsunspor'un gelecekteki oyuncusu olacaktır. Bu sebeple bizler de çok mutluyuz"

Rayo Vallecano'nun güçlü bir takım olduğunu belirten Fink, "Vallecano bu şampiyonayı kazanabilir. İyi bir kadro ve takımdan bahsediyoruz. Ama her şeyden önce bir sonraki raundu geçebilmeleri lazım. Bizi yenmeleri lazım. Tabii daha önce de söylediğim gibi futbolda her şey mümkün. Geçmişte bunu başarmış takımları da zaten gördünüz. Hem birinci sırada hem de ikinci sırada Şampiyonlar Ligi'ne giden Şampiyonlar Ligi müziğini kendi stadyumda dinleyen takımlar elbette ki oldu. Ama bizim de biraz zamana ihtiyacımız var. Kendi ezber oyunumuzu geliştirme anlamında, kendimizi geliştirme anlamında biraz zamana ihtiyacımız olacak. Elbette ki elimde bulunan kadrodan dolayı çok mutlu olduğumu, oyuncularımdan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor ama sonuçta bir yaz transfer dönemi geçireceğiz ve bazı oyuncularımız bizden ayrılacak. Bizler de bazı transferler gerçekleştireceğiz. Bu Şampiyonlar Ligi müziğini dinlemek açısından şunu söyleyebilirim. Açıkçası bu biraz uzun bir süreçle alakalı bir şey. Gelişimle alakalı bir şey. Sonuçta lige baktığımızda Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi çok büyük takımlar ve çok iyi takımlar var. Bizler ise neler yapabileceğimizi bu anlamda elbette gelecekte bakacağız. Ama ben kulübüme, takımıma, oyuncularıma, her şeyden fazla patronumuza da zaten inancım tam. Ben de bir hoca olarak önceki hocaların yaptığı gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Ama her şeyden önce adım adım gitmemiz gerekiyor. Geçen sene yapılanlara baktığımızda inanılmaz bir başarı elde edildi ve her şeyden önce de alçak gönüllü olmamız gerekiyor ve her şeyi adım adım gerçekleştirmemiz gerekiyor. Diğer taraftan genç oyuncularımız da var. Genç oyuncularımızın da geleceğe hazırlanması açısından çalışmalarımız devam ediyor. Onun dışında da taraftarımıza göze hoş gelen bir futbol izletmek istiyoruz. Eğer bunu başarabilirsek oynamış olduğumuz futbolla onları mutlu edebilir, onların gözüne hoş gelen o futbolu sergileyebilirsek zaten patronumuz da otomatik olarak mutlu olacaktır. Bu bağlamda gelecekte neler yapabileceğimize bakacağız" dedi.

ZEKİ YAVRU: ERKEN BULABİLECEĞİMİZ BİR GOL ATMOSFERİ ÇEVİREBİLİR

Yarınki maçta son dakikaya kadar mücadele edeceklerini belirten Samsunsporlu defans oyuncusu Zeki Yavru, "3-1 kaybettiğiniz bir maçın ardından deplasmana gelip burada konuşmak kolay değil. Zor tabii ki de. Ama ilk maçta gerçekten kora kor bir mücadele oldu. Sadece basit hatalardan dolayı kötü goller yediğimizi düşünüyorum. Yani belki 2-1 ile gelsek avantajımız daha iyi olabilirdi. Ama biz yarın sahaya çıkıp elimizden geleni sonuna kadar vereceğiz. Son dakikaya kadar mücadelemizi göstereceğiz. Belki de erken bulabileceğimiz bir gol atmosferi bambaşka bir hale çevirebilir. Bu tarz maçlarda yorum yapmak kolay değil. Ama bizler sahaya çıkıp sonuna kadar mücadelemizi göstereceğiz. İnşallah çifte bayramda buradan hep birlikte ayrılırız" diye konuştu.

'HEP BERABER SEVİNÇLE DÖNERİZ'

Turu geçmek istediklerini ifade eden Yavru, "Biz tabii ki de hocamızla birlikte analizimizi gerçekleştirdik. İlk maçta yaptığımız hatalardan ders çıkarma adına. Yarın burada sahaya çıktığımızda erken bulunabilecek bir gol maçı farklı bir seviyeye taşıyabilir. Bunun için gerekli son toplantıları, son taktikleri hocamız bize verecektir. Yarın sahaya çıktığımızda hep birlikte göreceğiz. Nasıl bir sistemle, nasıl bir taktikle oynayacağımızı. Buradan zaferle dönebilmek için neler yapacağımızı göreceğiz. Bildiğiniz gibi Nottingham maçında da Fenerbahçe içeride kaybetti ama o maçtan sonra deplasmana gittiğinde belki de bizim ülkemizde kimse beklemiyordu ama maç bir anda 2-0'a geldiğinde 'Acaba tur atlayacak mıyız, yakalayacak mıyız?' diye düşündük. Olmadı. Yani 3'ü, 4'ü yakalayacak pozisyonları da bulmuştu Fenerbahçe. İnşallah bizim adımıza da yarın böyle bir karşılaşma olur. Hep beraber sevinçle döneriz" dedi.

Yaklaşık 15 senedir futbol oynadığını belirten Yavru, "Bizim işimizin en büyük gerçeği eleştirilerdir. Yaklaşık 15 senedir futbol oynuyorum. Bunun her döneminde eleştiri ve övgüler oldu. Başarı da nasıl göğsümüzü kabartıp geziyorsak, eleştiri olduğu zamanda her zaman sırtımıza aldık. Aynaya baktık, kendimizi değerlendirdik, tarttık, hatalarımızdan ders çıkardık ve işimize en iyi şekilde odaklandık. Sakatlığımla alakalı gece gündüz tedavi oldum, çaba gösterdim. Sonuçta futbolun en tecrübeli kısmındayım. Nasıl davranacağımı az çok bilen birisiyim. Fedakarlık bizim işimizin doğasında var. Benim ağrılarım vardı ve ilk maçta hocamız yaklaşık 30 dakika bana görev verdi. Ona rağmen çıktım, mücadelemi gösterdim. Hafta sonunu lig maçında da yine bana görev verdi, şans verdi hocamız. Çıktım oynadım. Yarın da hocamız şans verirse çıkıp oynayacağım. Sonuçta ben buraya geldiğimden beri Samsunspor camiası için elimden ne geliyorsa vermeye çalışıyorum. Saha içi, saha dışı hiç fark etmez. Gece gündüz burada bir şeyler iyi olsun diye, bir şeyler yolunda gitsin diye ilk günden beri çaba gösteriyorum. Hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadım, iyi günde, kötü günde. O yüzden yine burada olduğum sürece mücadeleme devam etmeyi sürdüreceğim" diye konuştu.

