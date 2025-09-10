Thomas Reis: Üst üste üç maç sezonun seyrini etkileyecek

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, üst üste kendi sahalarında oynayacakları üç lig maçında toplayacakları puanların sezonun geri kalanına doğrudan etki edeceğini söyledi.

Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden kırmızı-beyazlıların Alman çalıştırıcısı Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçı için değerlendirmelerde bulunan Reis, "Bizim için elbette ki her maç çok çok önemli, çok değerli. Her maça da en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Kendi evimizde taraftarımızın önünde oynayacağımız 3 tane karşılaşma olacak. Belki kendi evimizde oynayacağımız için kolay görünebilir ama kesinlikle kolay karşılaşmalar olmayacaklar. Antalyaspor da güçlü bir rakip. Güçlü bir rakibe karşı kendi evimizde ilk maçımıza çıkacağız bu üç maçlık periyotta. Oynamış oldukları son karşılaşmayı kaybettiler. Eminim bize karşı da iyi bir sonuç almak için oynayacaklardır. Biz ise hazırlıklarımızı tamamladık ve bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandık. Bu maçta olacağı gibi bütün maçlarda geriye kalan bütün maçlarda tek hedefimiz galip gelmek, alabildiğimiz kadar da puan almak olacaktır" dedi.

"Tanguy Coulibaly, çok hızlı bir oyuncu"

Son transfer Tanguy Coulibaly hakkındaki görüşlerini de paylaşan Reis, "Emre Kılınç, eli kırık olduğu için bir operasyon geçirmek zorundaydı ve ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçirdi. Tabii, bizimle birlikte ne kadar olamayacak açıkçası bu konu hakkında net bir süre veremiyorum. Tek söyleyemeyeceğim şey bu ama minimum 3 karşılaşma bizimle birlikte olamayacak. Daha sonrasında nasıl hissedeceğine bakacağız. İyi hissederse en kısa sürede bizimle birlikte tekrardan antrenmanlara başlayacaktır. Tanguy Coulibaly, milli ara döneminde zaten antrenmanları çıktı. Antrenmanlarda oyun stilimizi kendisine aktarmaya çalıştık. Oyun felsefemizi ona anlatmaya çalıştık. Çok hızlı bir oyuncu. Top sürmede gayet de etkili. Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok çok mutluyuz. Sonuç olarak Muja da Nany de, ofansif oyunculardı ve bizden ayrıldılar. Böyle ofansif bir oyuncuyu takımda görmek çok güzel. Umarım gelecekte ondan en iyi şekilde faydalanabiliriz" diye konuştu.

"3 maçta toplayacağımız puanlar ligin kalanını etkileyecek"

Antalyaspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük maçlarını üst üste Samsun'da oynayacaklarını ve bu maçlardan maksimum puanları almaya çalışacaklarını ifade eden Reis, "Planımız, geçen sezonun o ilk haftalarda göstermiş olduğumuz performanstan daha iyi bir performans göstermek olacak. Açıkçası lige başlangıç anlamında geçen sene göstermiş olduğumuz performansa baktığımızda bu sene çok daha iyi bir performans gösterdiğimizi, çok daha pozitif sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. Sonuç olarak geçen sene bir mağlubiyetle başlamıştık. Ama bu sene oynamış olduğumuz ilk üç karşılaşmadan iki galibiyet ve bir beraberlik aldık. Zaten son oynamış olduğumuz Trabzonspor karşılaşmasından da beraberlikle ayrılmıştık. Totalde zaten yedi puanımız var. Bu şekilde de iyi bir performans göstermek istiyoruz. Kendi evimizde üst üste üç karşılaşma olacak. Bu, toplayabildiğimiz kadar puan toplamak anlamında bizim için çok iyi bir fırsat. Bu üç karşılaşmadan sonra tekrardan deplasmana gideceğiz. O deplasmandan sonra da zaten iki kulvarda yarışımızı sürdüreceğiz. Sonuçta Avrupa'da da oynayacağımız bir karşılaşma olacak. Biz de şu dönemde, üç maçlık dönemde toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Eğer istediğimiz puanları toplayacak olursak elbette ligin geri kalan kısmını da etkileyecektir diye düşünüyorum. Umarım bu süreçte herhangi bir sakatlık yaşamayız. Bu bizim için çok çok önemli. Eğer bu istemiş olduğumuz puanları alabildiğimiz kadar alabilirsek ligin geri kalan kısmında bize çok fazla fayda sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Geçen sene göstermiş olduğumuz performansın aynısını bu sene de göstermek istiyoruz"

Geçen sezon yakaladıkları başarıyı tekrarlamak istediklerini de ifade eden Thomas Reis, ayrıca şunları söyledi:

"Sonuç olarak geçen sene göstermiş olduğumuz performans sebebiyle beklentilerin arttığını da söyleyebiliriz. Geçen sene göstermiş olduğumuz performansın aynısını bu sene de göstermek istiyoruz. Ama bunu gerçekleştirebilmek için de özgüvenli oynamamız lazım. Çok fazla ikili mücadele kazanmamız lazım ve her top için de savaş vermemiz lazım. Ama bunu yaparken maç maç gitmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Her maçta yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor. Bunları geçen sene yaptığımız gibi bu sene de başarabilirsek istediğimizi elde edeceğimizi düşünüyorum." - SAMSUN