Thomas Reis: 'Mutlu sona ulaştık'

Thomas Reis: 'Mutlu sona ulaştık'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, sezon boyunca inanılmaz bir performans sergilediklerini ve sonunda mutlu sona ulaştıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, inanılmaz bir sezon geçirdiklerini ve sonucunda mutlu sona ulaştıklarını söyledi.

Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın tam bir final olduğun ifade ederek, "Takım olarak çok fazla inandık, oyuncularım da son dakikaya kadar kazanabileceklerine inandılar. Zaten ligin başından son düdüğe kadar inanılmaz bir sezon geçirdik ve sonucunda da mutlu sona vardık. Böyle bir takımın parçası ve böyle bir kulübün hocası olduğum için gurur duyuyorum." diye konuştu.

Bir gazetecinin maçın sonucu ile hikayesi konusunda görüşlerini sorması üzerine Reis, "Tabi böyle bir son elbette beklemiyordum. Daha önce de söylemiştim bu karşılaşmanın zor geçeceğini biliyordum. Sonuçta yeni bir hocaları var. Bu maçtan öncesine kadar 16 karşılaşmaya çıkmışlardı ve bu 16 karşılaşmanın sadece 3 karşılaşmada mağlup olmuşlardı. Kayseri de transfer yasağına rağmen gayet başarı bir sezon geçirdi. Aynı bizim gibi. Bizim de bir transfer yasağımız vardı ve biz de çok güzel bir sezon geçirdik. Çok zor oldu ama güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Spor
İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

Çok konuşulacak iddia! Operasyondan önce konkordato ilan etmişler
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek

Tüm dünyayı şoke eden saldırıyla ilgili Zelenski'den ilk açıklama
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken 'Filistin'e özgürlük' diye bağırdı

Kafese sıkıştırdığı İsrailli rakibini döverken aynı cümleyi tekrarladı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı

18 yaşındaki genç hesabına gelen 150 bin lira nedeniyle tutuklandı
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
İnanılmaz görüntüler! Bursaspor'un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

İnanılmaz görüntüler! 2. Lig ekibi 62. kuruluş yıldönümünü kutladı
Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak

Türkiye'den Ay'a tarihi çıkartma! Bunu yapan ilk ülke olacak
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.