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TFF Yönetimi, Ampute Futbol Milli Takımı ile Bir Araya Geldi

TFF Yönetimi, Ampute Futbol Milli Takımı ile Bir Araya Geldi
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, Ankara'da Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya gelerek takımın başarılarını kutladı ve geleceğe yönelik hedefler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara'da Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya gelerek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander, TFF Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç, TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, TFF Ar-Ge'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, TFF Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, TFF Amatör İşler ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, TFF Teknoloji ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan ile TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural ve TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Uzmanı H.Gürkan Acun yer aldı.

Görüşmede ampute futbolunun gelişimi, ileriye yönelik hedefler, başarılar ve beklentiler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonluğu kazanan Ampute Futbol Milli Takımı'nı bir kez daha tebrik eden TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, başarılarını yakından takip ettiklerini ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun engelli futboluna desteğinin artarak devam edeceğini dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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