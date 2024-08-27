TFF Temsilciler Kurulu 2024-2025 Sezonu Mazeret Semineri'ni Online Gerçekleştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu, 2024-2025 Futbol Sezonu Sezon Başı Temsilci Mazeret Semineri'ni online olarak gerçekleştirdi.

Temsilciler Kurulu Talimatı kapsamında, 3-5 Ağustos 2024 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan sezon başı Temsilci Semineri'ne mazeretleri nedeni ile katılamayan temsilcilere yönelik mazeret semineri yapıldı. Toplantıya Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, Temsilciler Kurulu Raportörü Ertuğrul Arslan, Temsilciler Kurulu Üyelerinden Haydar Özdemir, Sururi Saydam ve mazeretli temsilciler katıldı.

Eğitim sırasında Temsilci İşleri Koordinatörü Baki Şahin "Olayların İhlallerin Raporlanması, Değişen Statü ve Talimatlar", Temsilci İşleri Müdür Yardımcısı Sadık Yıldırım "İdari Konular, Kurul Tanıtımı ve İstatistikler", Hukuk Müşavirliği'nden Disiplin Müfettişi Av. Hakan Furkan Tarman da "Disiplin Talimatı, Hukuki Konular, Temsilci Raporları" konularında sunumlar yaptı. Sunumların ardından yazılı - görsel sınav uygulaması gerçekleştirildi.

Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, online seminer kapanış konuşmasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun Sezon Başı Temsilci Seminerleri Ortak Açılış Töreni'ndeki şu sözlerini hatırlattı:

"Bizim futbola barış ve kardeşliği getirmemiz lazım. Adil ve adaletli olmaktan, bu iklimi oluşturmaktan rahatsız olanlar zaten bizden değildir. Sizden istediğim, forma, renk ayırt etmeden, güçlü güçsüz ayırt etmeden, namuslu bir şekilde gördüklerinizi yazmak. Amacımız insanları ceza ile terbiye etmek değil, kardeşlik iklimine uyan şekilde kucaklamak, cezaya neden olabilecek faktörleri ortadan kaldırmak."

Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural'ın başarı dileklerinin ardından seminer sona erdi. - İSTANBUL