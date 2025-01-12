Üye Girişi
Haberler
Amasya'da sondaj çalışması sırasında göçük! Toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Amasya'da facia! Göçük altında kalan iki işçiden acı haber
Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'istisnai' adaylık sinyali

Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan 'istisnai' adaylık sinyali
Sancaktepe'de korkunç İETT kazası: Ölü ve yaralılar var

Korkunç İETT kazası! Ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'da eşini ve kızını katleden adam akrabalarına telefon edip eve mektup bırakmış

Eşini ve kızını katletmeden önce akrabalarını arayıp bunu söylemiş

TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 3 Ocak'ta (yarın) başlayacak ara transfer dönemi için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; 30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında, Ek XIII'te yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı;

Galatasaray

  • Harcama limitleri: 1.764.529.273 TL
  • Yüzde 30 sapma dahil: 2.293.888.055 (63.1 milyon euro)

Fenerbahçe

  • Harcama limitleri: 1.832.108.271 TL
  • Yüzde 30 sapma dahil: 2.381.740.752 (65.6 milyon euro)

Beşiktaş

  • Harcama limitleri: 919.741.014 TL
  • Yüzde 30 sapma dahil: 1.195.663.318 (32.9 milyon euro)
  • Trabzonspor
  • Harcama limitleri: 3.833.550.392 TL
  • Yüzde 30 sapma dahil: 4.983.615.510 (137.2 milyon euro)

Samsunspor

  • Harcama limitleri: 378.487.218 TL
  • Yüzde 30 sapma dahil: 492.033.383 (13.5 milyon euro)

Sivasspor

  • Harcama limitleri: 228.264.578 TL
  • Yüzde 30 sapma dahil: 296.743.951 (8.1 milyon euro)

RAMS Başakşehir

  • Harcama limitleri: 378.977.636 TL
  • Yüzde 30 sapma dahil: 492.670.927 (13.5 milyon euro)

Eyüpspor

  • Harcama limiti: 193.267.117 TL
  • Yüzde 30 sapma dahil: 251.247.252 (6.9 milyon euro)

Kasımpaşa

  • Harcama limitleri: 402.239.726 TL
  • Yüzde 30 sapma dahil: 522.911.644 (14.4 milyon euro)

Alanyaspor

  • Harcama limitleri: 445.011.320 TL
  • Yüzde 30 sapma dahil: 578.514.715 (15.9 milyon euro)

Antalyaspor

  • Harcama limitleri: 1801.469.677 TL
  • Yüzde 30 sapma dahil: 235.910.580 (6.5 milyon euro)

Çaykur Rizespor

  • Harcama limitleri: 206.223.736 TL
  • Yüzde 30 sapma dahil: 268.090.857 (7.3 milyon euro)

Gaziantep FK

  • Harcama limitleri: 155.508.650 TL
  • Yüzde 30 sapma dahil: 202.161.245 (5.5 milyon euro)

Kayserispor

  • Harcama limitleri: 265.591.243 TL
  • Yüzde 30 sapma dahil: 345.268.616 (9.5 milyon euro)

Hatayspor

  • Harcama limitleri: 208.413.381 TL
  • Yüzde 30 sapma dahil: 270.937.395 (7.4 milyon euro)

Göztepe

  • Harcama limiti: 193.267.117 TL
  • Yüzde 30 sapma dahil: 251.247.252 (6.9 milyon euro)

Bodrum FK

  • Harcama limiti: 193.267.117 TL
  • Yüzde 30 sapma dahil: 251.247.252(6.9 milyon euro)

Konyaspor

  • Harcama limitleri: 120.782.235 TL
  • Yüzde 30 sapma dahil: 157.016.905 (4.3 milyon euro)

Adana Demirspor

  • Harcama limitleri: 101.428.974
  • Yüzde 30 sapma dahil: 131.857.666 (3.6 milyon euro)

TFF'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın Ek XIII F maddesinde belirtildiği üzere,

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitleri'nin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın Ek XIII G maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

Sıralama, 2023-2024 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."

TFF'DEN %30'LUK SAPMA KARARI

Federasyon, 11 Ocak Cumartesi günü, "2024/2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren geçerli olmak üzere, işbu talimatın Geçici Madde 18'de belirtilen takım harcama limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırılmış olup kulüplerin takım harcama limiti dahilinde kalmaları zorunludur." ifadelerinin bulunduğu "Geçici Madde 25"i talimatnameye eklemişti. TFF, bugün ise bu maddeyi yürürlükten kaldırdığını açıkladı. Alınan kararla kulüplerin limit dahilinde kalma zorunluluğu ortadan kalktı.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takvimine göre Süper Lig 2024-2025 ara transfer tarihleri şöyle: Ara transfer sezonu 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi
img

Ortalık yangın yeri! İşte maça damga vuran penaltı pozisyonu
img

Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan 'istisnai' adaylık sinyali
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Ne bu şimdi? Galatasaray ın var olan parasını kullanamayıp büyük transfer yapamayıp fenev e daha büyük bir üstünlük kurmasin diye mi?

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Erden timur harcama limitini açıklar açıklamaz hemen iptal ettiler kararı fenerasyon iş başında

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta goller peş peşe geldi

Kıran kırana maçta goller peş peşe geldi! Tempo inanılmaz
Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray, penaltı bekledi

Ortalık yangın yeri! İşte maça damga vuran penaltı pozisyonu
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
HMPV virüsünün 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye'de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır? Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen "en yaşlı 50 insan"dan kaçı erkektir? Yeni olmayan, kullanılmış olan şey nasıldır? Eyyâm-ı biyd orucu kaç gün tutulur, tek gün tutulur mu? Eyyâm-ı biyd ne zaman tutulur? Aydın okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Aydın Valiliği)? Manisa okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Manisa Valiliği)? Muğla okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Muğla Valiliği)? İzmir okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika İzmir Valiliği)? Çanakkale okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Çanakkale Valiliği)? Balıkesir okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Balıkesir Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.