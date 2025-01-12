TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; 30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında, Ek XIII'te yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı;

Galatasaray

Harcama limitleri: 1.764.529.273 TL

Yüzde 30 sapma dahil: 2.293.888.055 (63.1 milyon euro)

Fenerbahçe

Harcama limitleri: 1.832.108.271 TL

Yüzde 30 sapma dahil: 2.381.740.752 (65.6 milyon euro)

Beşiktaş

Harcama limitleri: 919.741.014 TL

Yüzde 30 sapma dahil: 1.195.663.318 (32.9 milyon euro)

Trabzonspor

Harcama limitleri: 3.833.550.392 TL

Yüzde 30 sapma dahil: 4.983.615.510 (137.2 milyon euro)

Samsunspor

Harcama limitleri: 378.487.218 TL

Yüzde 30 sapma dahil: 492.033.383 (13.5 milyon euro)

Sivasspor

Harcama limitleri: 228.264.578 TL

Yüzde 30 sapma dahil: 296.743.951 (8.1 milyon euro)

RAMS Başakşehir

Harcama limitleri: 378.977.636 TL

Yüzde 30 sapma dahil: 492.670.927 (13.5 milyon euro)

Eyüpspor

Harcama limiti: 193.267.117 TL

Yüzde 30 sapma dahil: 251.247.252 (6.9 milyon euro)

Kasımpaşa

Harcama limitleri: 402.239.726 TL

Yüzde 30 sapma dahil: 522.911.644 (14.4 milyon euro)

Alanyaspor

Harcama limitleri: 445.011.320 TL

Yüzde 30 sapma dahil: 578.514.715 (15.9 milyon euro)

Antalyaspor

Harcama limitleri: 1801.469.677 TL

Yüzde 30 sapma dahil: 235.910.580 (6.5 milyon euro)

Çaykur Rizespor

Harcama limitleri: 206.223.736 TL

Yüzde 30 sapma dahil: 268.090.857 (7.3 milyon euro)

Gaziantep FK

Harcama limitleri: 155.508.650 TL

Yüzde 30 sapma dahil: 202.161.245 (5.5 milyon euro)

Kayserispor

Harcama limitleri: 265.591.243 TL

Yüzde 30 sapma dahil: 345.268.616 (9.5 milyon euro)

Hatayspor

Harcama limitleri: 208.413.381 TL

Yüzde 30 sapma dahil: 270.937.395 (7.4 milyon euro)

Göztepe

Harcama limiti: 193.267.117 TL

Yüzde 30 sapma dahil: 251.247.252 (6.9 milyon euro)

Bodrum FK

Harcama limiti: 193.267.117 TL

Yüzde 30 sapma dahil: 251.247.252(6.9 milyon euro)

Konyaspor

Harcama limitleri: 120.782.235 TL

Yüzde 30 sapma dahil: 157.016.905 (4.3 milyon euro)

Adana Demirspor

Harcama limitleri: 101.428.974

Yüzde 30 sapma dahil: 131.857.666 (3.6 milyon euro)

TFF'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın Ek XIII F maddesinde belirtildiği üzere,

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitleri'nin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın Ek XIII G maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

Sıralama, 2023-2024 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."

TFF'DEN %30'LUK SAPMA KARARI

Federasyon, 11 Ocak Cumartesi günü, "2024/2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren geçerli olmak üzere, işbu talimatın Geçici Madde 18'de belirtilen takım harcama limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırılmış olup kulüplerin takım harcama limiti dahilinde kalmaları zorunludur." ifadelerinin bulunduğu "Geçici Madde 25"i talimatnameye eklemişti. TFF, bugün ise bu maddeyi yürürlükten kaldırdığını açıkladı. Alınan kararla kulüplerin limit dahilinde kalma zorunluluğu ortadan kalktı.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takvimine göre Süper Lig 2024-2025 ara transfer tarihleri şöyle: Ara transfer sezonu 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.