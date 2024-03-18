TFF, Süper Lig'in 30. haftasındaki VAR kayıtlarını paylaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Alanyaspor - Kayserispor mücadelesinin 90+1. dakikasında ev sahibi ekibin attığı gol öncesi potansiyel ofsayt için inceleme verildi. Hakem Emre Kargın, pozisyonu monitörden izleyerek golü iptal etti.

Beşiktaş - Antalyaspor maçının 34. dakikasında konuk ekip atağında potansiyel penaltı kararı için inceleme verildi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi.

Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasının 90+6. dakikasında elle oynama için inceleme verilirken, pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, ev sahibi lehine penaltı kararı verdi.

Adana Demirspor - Sivasspor müsabakasının 38. dakikasında gelişen atak sonrası hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR uyarısıyla kenara geldi. Potansiyel penaltı pozisyonu öncesinde Sivasspor lehine faul kararı verildi. - İSTANBUL