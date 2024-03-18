TFF, Süper Lig'in 30. haftasındaki VAR kayıtlarını paylaştı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Karşılaşmalarda alınan kararlar da açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:
Alanyaspor - Kayserispor mücadelesinin 90+1. dakikasında ev sahibi ekibin attığı gol öncesi potansiyel ofsayt için inceleme verildi. Hakem Emre Kargın, pozisyonu monitörden izleyerek golü iptal etti.
Beşiktaş - Antalyaspor maçının 34. dakikasında konuk ekip atağında potansiyel penaltı kararı için inceleme verildi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi.
Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasının 90+6. dakikasında elle oynama için inceleme verilirken, pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, ev sahibi lehine penaltı kararı verdi.
Adana Demirspor - Sivasspor müsabakasının 38. dakikasında gelişen atak sonrası hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR uyarısıyla kenara geldi. Potansiyel penaltı pozisyonu öncesinde Sivasspor lehine faul kararı verildi. - İSTANBUL