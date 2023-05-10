TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı Depremzedeler İçin Düzenlendi

Türkiye Futbol Federasyonu, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor'un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nda 'Omuz Omuza Gösteri Maçı' düzenledi. Felaketin yaralarını sarmak için 'tek yürek' olan futbolcular ve sanatçılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun organizasyonuyla depremzede çocuklarla bu kez yeşil sahada buluştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor'un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nda ' Omuz Omuza Gösteri Maçı' düzenledi.

Felaketin yaralarını sarmak için 'tek yürek' olan futbolcular ve sanatçılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun organizasyonuyla depremzede çocuklarla bu kez yeşil sahada buluştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolseverlerin ücretsiz olarak izleyebildiği bu anlamlı organizasyon için tribünleri doldurarak kampanyaya destek veren her futbolsever adına "Omuz Omuza" kampanyasına 50 TL bağışta bulundu.