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TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı

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Türkiye Futbol Federasyonu, 12 Şubat Çarşmba günü (yarın) saat 11.00'de Riva'da ülke futbol gündemini değerlendireceği bir toplantı yapacak. Federasyon, Galatasaray-Adana Demirspor maçıyla ilgili kararı ise 13 Şubat Perşembe günü yapılacak PFDK toplantısının ardından açıklayacak. Öte yandan alınacak karar da belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, kurullarıyla birlikte yoğun bir hafta yaşanıyor. Maç planlama ekibi; 25, 26 ve 27. haftanın programlarını açıkladı ve Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihi belli oldu. Federasyonun yarıda kalan Galatasaray- Adana Demirspor maçı için alacağı karar ve bu kararı açıklayacağı tarih ortaya çıktı.

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ÇARŞAMBA GÜNÜ

DHA'nın haberine göre; TFF'de toplantılar hafta boyunca devam edecek. Yönetim kurulu üyeleri, 12 Şubat ÇarşAmba günü (yarın) saat 11.00'de güncel konular ve ülke futbolunun gündemini değerlendirmek için Riva'da bir araya gelecek.

TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı

PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK: OLAYLI MAÇ İÇİN ALINACAK KARAR

Öte yandan 23. haftada oynanan fakat konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kalan Galatasaray- Adana Demirspor maçıyla ilgili kararı ise 13 Şubat Perşembe günü yapılacak PFDK toplantısının ardından açıklanacak. Olaylı karşılaşmada Galatasaray 3-0 hükmen galip sayılacak ve 3 puan hanesine eklenecek. Ayrıca talimatlar gereği Adana Demirspor'un ise 3 puanı silinecek.

TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı

YARIDA KALAN KARŞILAŞMADA YAŞANANLAR

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 11. dakikada Mertens'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Konuk takım, bu penaltıya yoğun bir şekilde itiraz etse de karar değişmedi. 12. dakikada topun başına geçen Alvaro Morata, penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi, sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından 34. dakika kaptan Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Daha sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu.

TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıB Cem Koçak:

bence İtalya'daki 15 puan sildiler olaya karışan takımlardan Galatasaray ve adanadan 15 puan silinsin kılıç tek taraflı kemesin sonuçta olayı buraya getiren Galatasaray takımının sahtekarligidir

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Haber Yorumları46j48c82r5:

Baktılar normal şartlarda 7-8 atacağız en güzeli 3-0 olsun, Bizim Bisey yapmamıza gerek yok rakipler saolsun kendi bırakıyorlar Mayıslar bizim şampiyon Galatasaray yazdıracağız …

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Haber YorumlarıA. Erol:

üst üste 40 maç kaybetmiş lig sonuncusu başarısız adanademirspor ve külüstür yöneticileri kime külhanbeyliği yapıyor? bu ligin yenilgisiz birincisine mi? şikeci fenere kendi evinde 3ün 1ini veren galatasaraya mı?

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Adana Demirspor a beklemediği bir ceza verilsin. Önündeki geri kalan maçların hepsinde hükmen mağlup sayılıp ligden atılsın.

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Haber YorumlarıVeysel null:

Bence çok daha ağır bir ceza gelmeli. Gelmeli ki kimse bir daha böyle bir disiplinsizliğe cesaret edemesin. Eğer daha ağır bir ceza verilmezse önümüzdeki sezon bu olay 5-10 defa bile olabilir. Bence ceza şu olmalı: "Kendi kafasına göre maçtan çekilen bir takım bir sonraki süper lig e katılacağı yıldan 1 defaligina olacak şekilde men edilmeli" Böylece Adana Demirspor bir sonraki süper lige katılacağı sefer katılamamak cezasıyla karşı karşıya kalmış olur.

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Cem Koçak Fenerbahçe'nin başka türlü şampiyon olacağı yok. Siz de bu beyin varken sizin gibilere müstahak kahrolmak.

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Haber YorumlarıMustafa Engin:

yorulmadan 3 puan aldılar en çok onların işine geldi

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

bence maç tekrsr edilmesi lazim

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Haber YorumlarıEmir Güler:

ADANANIN ZATEN 5 PUANI VAR BEŞİKTEKİ ÇOCUK BİLE İNANMAZ ŞU DURUMA SU MİSALİ HERKES CEBİNE KOYDU 3. 5 BİRŞEYLER OLAN KULÜPLERE OLDU HİÇ BİR TAKIMIN YÖNETİCİ DOGRU DÜZGÜN YONETMİYOR TAKIMLAR C9K KÖTÜ YERLERE SÜRÜKLENİYOR.

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Haber YorumlarıMehmet Mehmet:

Sen kesin tüysüz kuşlar takimmina tutuyorsun.ba?ka türlü ?ampion olma ?ansiniz yok zaten

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