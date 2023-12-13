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TFF, MKE Ankaragücü Başkanı ve İdarecilerini Disipline Gönderdi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü'nün istifa eden başkanı Faruk Koca'nın yanı sıra sarı-lacivertli kulübün 5 idarecisi ve 7 görevlisini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Mke Ankaragücü'nün istifa eden başkanı Faruk Koca'nın yanı sıra sarı-lacivertli kulübün 5 idarecisi ve 7 görevlisini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakası sonrası hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı ve sonrasındaki olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüpten birçok isim disipline gönderildi. Saha içerisinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, talimatlara aykırı hareketi, tehdidi, saldırısı ve saha olayları nedenleriyle tedbirli olarak kurula sevk edildi. Kulüp idarecileri Gülsen Yılmaz, Cahit Şahin, Cengiz Gökay, Yusuf Buğra Tanık, Mulla Ali Çetin ile kulüp görevlileri Mücahid Osman Karabay, İsmail Develi, Burak Koca, Hakan Apaydın, Ahmet Öztürk, Şahin Yunus Şahin, Kenan Çelikkaya talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline gönderildi.

Sarı-lacivertli kulüp ayrıca, çirkin ve kötü tezahüratı ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Antalyasporlu futbolcu Erdal Rakip ve Hatayspor mücadelesinde kırmızı kart gören Başakşehirli futbolcu Jerome Opoku 'hakareti' nedeniyle disipline gönderildi. Fatih Karagümrük kulübü, '7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle; Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı, saha olayları, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle ve aynı maçta Fenerbahçe 'çirkin ve kötü tezahüratı' ve 'saha olayları' yanı sıra kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Burak Çağlan Kızılhan'ın 11.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan açıklamaları suretiyle hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 09.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Alanyaspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Trabzonspor disiplin ihlalleri nedeniyle kurula gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu MKE Ankaragücü Faruk Koca Spor Güncel Haberler

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